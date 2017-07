Por: David Vázquez

Tenemos reina del San Isidro señores, pues ayer La Jazmín, la mora consentida de los Chichos dio cuenta de El Pcpii al blanquearlo en los 275 metros en lo que fue una de las carreras estelares del “Majestuoso”, inmueble que, por cierto, registró una buena entrada, pues sus instalaciones lucieron casi llenas.

Esta vez no quedaron dudas, ni incógnitas, ya que La Jazmín sí tuvo rival, pero eso solamente fue en los primeros metros, porque El Pcpii nada pudo hacer al medirse con una yegua que resultó ser más ligera.

Con este triunfo, La Jazmín es la reina absoluta del San Isidro, unificando de paso el título que ostentaba El Pcpii, quien anteriormente le había quitado la corona a El Jessie.

Por lo tanto, no sabemos que le depare el destino a La Jazmín, sobre todo porque salió adolorida de su pata izquierda.

Lo más probable que los Chichos la mandarán un tiempo al descanso a su consentida, pues para empezar ya tiene rato jugando y se merece un reposo, además de que no arriesgarán a ese fino ejemplar.

Lástima, señores, porque La Jazmín podría haberse agarrado con Don Julio, El Toreto y El Mil Amores, ejemplares que seguramente buscarían arrebatarle la corona, pero es podría ser más adelante, aunque la última palabra la tiene su dueño y equipo técnico.

Por lo pronto, la reina del sur de Sonora es La Jazmín y esperaremos a ver qué ejemplar busca desbancarla para quedarse como el mejor de la región.

DEBUTÓ CON EL PIE DERECHO

En más del evento, tenemos que El Toreto resultó ser mucha pieza, debutando como los grandes, cumpliéndole a sus seguidores y dolientes al vencer con faja a Don Julio en los 225 metros.

De hecho, muy pocos le daban crédito, sólo que a la hora de la verdad demostró su clase y terminó imponiéndose para instalarse rápidamente en las bestias a vencer en el sur de Sonora.

El detalle es que tras esta victoria no sabemos quién le vaya a brincar, pues venció a una de las cartas fuertes del noroeste de México.

Pero conociendo a su dueño, no sería nada raro que le busque jugada por fuera, tal como lo hizo anteriormente con Don Chuy, El Amarillo y La Paulette.

MÁS INFORMACIÓN

En otros resultados del Carril San Isidro, La Picarita le sacó pescuezo a La Ximena en 150 metros, El Yunkero le ganó con los poros a El Cartucho en 225 metros, El Loco inició su trayectoria con el pie derecho al superar con ijar a La Piedrita en las 300 varas, La Lady OXXO sigue dando de qué hablar al ganarle con pico a rabo a La Chita y éstas con blanco a El Terco en los 252 metros.

El Gitano sigue en plan grande señores, pues ahora se impuso con ijar a El Menso en 275 metros, El Tótoly reventó uno de varios cinchos en la tarde, al ganarle de parejo a La Jeringa en las 300 varas cuando la mora de los Rabicanos daba pescuezo a ley de carrera.

La Miluly regresó a la jugada con una contundente victoria, venciendo con paleta y pescuezo a El Gringo en 100 y 150 metros respectivamente.

El Fantasma clareó a El Indio en 150 metros, La Dona cobró venganza de El Necio al sacarle amplia ventaja en 225 metros, El Vilis derrotó con la mínima diferencia a La Frida en 125 metros y El Pollo le ganó con cabeza a El Huérfano en 225 metros.

Hasta mañana.