Suspende arzobispo a padre Tomás Herrera

Por: Mónica Miranda

El nombramiento verbal que hizo el arzobispo de Hermosillo al padre Tomás Herrera Seco como administrador de la Parroquia San Pedro Apóstol, en San Pedro El Saucito, queda suspendido definitivamente declaró Ruy Rendón Leal.

El representante de la Arquidiócesis de Hermosillo dijo esta semana se reunirá personalmente con Herrera Seco para conversar sobre las declaraciones acerca de su sexualidad que hizo ante medios de comunicación.

“Este nombramiento verbal queda suspendido; pienso que no es adecuado en este momento que el padre vaya a esta comunidad, además que no era nombramiento oficial, han sucedido situaciones o acontecimientos que me dan a entender a mí que no conviene que el padre vaya”, indicó.