Millonarios bonos

EL UNIVERSAL.-

Por llegar a tiempo a laborar como funcionarios públicos, el Gobierno mexicano ha desembolsado en la presente administración 34 mil 707 millones 203 mil pesos, monto cercano al que la Federación destinó este año a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cual fue de 36 mil 345 millones 963 mil 558 pesos, para atender acciones de educación en los niveles de bachillerato, licenciatura, posgrado y de divulgación de la ciencia y la cultura.

En respuestas a solicitudes de información obtenidas a través de la Ley de Transparencia, se encontró que 23 dependencias federales mantienen, bajo diferentes nombres, este tipo de prestaciones económicas, las cuales han aumentado año con año, para que sus trabajadores sean estimulados por llegar a la hora establecida a laborar. De 2013 a 2016 el bono por puntualidad creció 13.62% al pasar de 7 mil 342 millones a 8 mil 343 mdp.

La información revela que el INEGI erogó 433 mil 531 pesos en la bonificación que se entregó a familiares de trabajadores fallecidos que reclamaron el premio.

Para académicos e investigadores los montos que el Gobierno paga a los funcionarios que llegan a tiempo a su trabajo, es una remuneración que no tendría que existir debido a la cantidad millonaria que se destina, porque no es un bono que sea en recompensa a aspectos de productividad o de empeño laboral, sino que se premia por cumplir un aspecto que es una obligación en todos los trabajos, es decir, llegar a la hora establecida para comenzar a laborar.

Abraham Vergara Contreras, académico de la Universidad Iberoamericana, consideró que es ilógico e injusto el presupuesto que se destina para que los funcionarios lleguen a tiempo a sus trabajos, puesto que esto es una obligación que se debe dar por hecho.

“No es justo que por hacer su trabajo, el Gobierno dé esa cantidad de dinero. Hay bonos de productividad, por ser competitivo, o llegar a metas establecidas, es algo justo, pero esto no lo veo adecuado. No se deberían otorgar esos bonos por cumplir algo que está en un contrato, puesto que llegar puntuales es algo con lo que se está comprometido al firmar un contrato de trabajo”, indicó.

Manifestó que al hacer un comparativo con la cifra que se otorga a los burócratas por llegar puntuales a su empleo, se podrían pagar miles de tratamientos de cáncer y abatir considerablemente la exclusión a la educación superior de miles de jóvenes que todos los años no pueden ingresar a las universidades públicas del país.

“Con ese dinero que se destina para que los burócratas lleguen puntuales a trabajar se podría dar tratamiento de tres años, así como 2 años de vigilancia a 127 mil niños con cáncer o también se podría pagar una carrera técnica a 119 mil jóvenes. No se debería gastar el dinero público tan a lo tonto, por decirlo de una manera amable”, comentó.

Claudio Vázquez, académico de la Universidad Panamericana (UP), expresó: “Cualquier incentivo es bueno, siempre y cuando cumpla su objetivo, pero debemos revisar si la finalidad de ese incentivo es correcto o no. En ese sentido, ¿realmente le agrega valor el que lleguen a tiempo a su trabajo, dando por hecho que es una obligación? Podría ser que la puntualidad no agregue valor”.

Añadió, “el cargo de un funcionario público tiene que ver con un interés real de servir a la sociedad, por lo que no tendríamos que pagar por que se llegue a tiempo”.

EL EMPLEADO DEL MES

Ignacio Alberto Sevilla, también investigador de la UP, consideró que en aras de reducir el gasto público en este tipo de incentivos millonarios, se podrían fomentar proyectos de convivencia y de reconocimiento al esfuerzo, en los que no se necesitarían grandes sumas de dinero.

“Algunos de los programas que se podrían implementar son aquellos que algunas empresas hacen para crear un mejor ambiente y que ayudan a que los empleados se sientan contentos y con la ‘camiseta puesta’, como nombrar al empleado del mes”, dijo.

En los documentos obtenidos, se detalla que en 2013 fueron entregados 7 mil 342 millones 535 mil 828 pesos como premio de puntualidad para los burócratas; este monto aumentó en 2016 a 8 mil 343 millones 107 mil 312 pesos, alcanzando su máximo en la actual administración.