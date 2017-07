Mantendrá Alberto Haaz su designación

Por: Demian Duarte

Alberto Haaz Díaz, designado como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y su primer presidente, señaló que él no declinará a ese esfuerzo y que en todo caso lo que podrá ocurrir es que se posponga la toma de protesta e inicio de operaciones de ese órgano colegiado.

“La decisión de qué hacer para este caso corresponde al Comité de Selección y en él también surgió otro problema: Una de sus integrantes, Leticia Cuesta, decidió renunciar a seguir siendo parte del mismo (en total son nueve integrantes incluida ella), y el motivo de su renuncia en documento escrito puede interpretarse con que no estuvo conforme con la selección realizada, que hubo participantes que no debieron estar ahí (incluye a Haaz) y que esa posición de ella puede verse en la cédula en que calificó los diversos requisitos de cada una de las personas evaluadas (más de cuarenta), en la que solo se excusó para calificar a Haaz porque es miembro del consejo directivo de Sonora Ciudadana, A.C., y que ella es directora ejecutiva ahí.

Así, en lo que suceda en los próximos días “mantendré la misma cualidad de mi persona que quienes me conocen lo saben bien. Esto es: “Que mi ética es de de alta integridad (honestidad y valores) en toda actividad que realizo y responsabilidad que desempeño. Por lo que acataré lo que se disponga con apego a la legalidad correspondiente”, dijo el ciudadano que presidirá los esfuerzos del mencionado órgano ciudadano.