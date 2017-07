Los mil 100 mdp para trigo

Por: Federico Chávez Manjarrez

Muy buenos días a nuestros amigos productores, a quienes les deseamos muy buen inicio de semana este lunes 31 de julio. Un día como hoy, de 1498, en su tercer viaje a América, Cristóbal Colón se convierte en el primer europeo que llega a la Isla de Trinidad, habitada por las tribus iñeriy caribe; en 1826, en Valencia (España), en el último auto de fe realizado en ese país, la Santa Inquisición ejecuta al maestro Cayetano Ripoll, acusado de herejía, y en el año 2006 el presidente de Cuba, Fidel Castro, delega provisionalmente el poder en su hermano Raúl, tras sufrir una crisis intestinal. Y luego de haber disfrutado de unos días de vacaciones, durante estas dos semanas surgieron una serie de informaciones. Entramos de lleno con decirles que por fin las autoridades agrícolas, encabezadas por el delegado de la Secretaría de Agricultura, JORGE GUZMÁN NIEVES, quien por cierto vía celular nos hizo llegar la invitación para anunciar el tan esperado apoyo para el cultivo de trigo, donde el cristalino recibirá 4 mil 500 pesos por tonelada, cantidad que es superior a lo solicitado de 4 mil 350 pesos, y 4 mil 900 para el harinero, quedándose 50 pesos por debajo de lo solicitado, si mal no recuerdo, pero al fin una muy buena cantidad y más que es algo histórico para Sonora, Estado que podría recibir poco más de mil 050 a mil 100 millones de pesos de apoyo por concepto de trigo, que es una muy buena cantidad, aunque la pregunta será: ¿De dónde se obtendrá esa bolsa de recursos y para cuándo se destinará?, ya que hay que recordar que hay que esperar que salga publicado en el Diario Oficial y de ahí hay como 40 días después de su publicación para que se entreguen formatos. Lo cierto es que GUZMÁN NIEVES dijo que el recurso podría salir para agosto o principios de septiembre que, sin ser pesimistas, lo dudamos, ya que por lo general siempre se dice eso y el recurso viene saliendo para Navidad, aunque lo bueno es que ya hay un compromiso y ya es oficial, y estos buenos resultado son muestra del trabajo de las autoridades agrícolas, encabezadas por JORGE GUZMÁN NIEVES y el secretario de Agricultura en el Estado, JULIO CÉSAR CORONA VALEZUELA, quienes junto con los propios productores, encabezados por la AOASS y su presidente BALTAZAR PERAL GUERRERO, y el presidente de la ALCANO, ABEL CASTRO GRJALVA, quien hasta agarró pleito con el presidente del CNA, BOSCO DE LA VEGA VALLADOLID para pelear por los suyos. Ahora veremos para cuándo saldrán esos mil 050 ó mil 100 millones de pesos de apoyo para los trigueros del Estado de Sonora… Y quienes no están muy contentos, son nuestros amigos los productores de nuez, según nos comentó el amigo ENRIQUE OROZCO PARRA, ya que con las pasadas lluvias de este verano y fuertes vientos que se registraron, hubo quebrada de árboles y caída de nueces, situación que mermará la producción a la hora de las cosechas. Bien dice el dicho que mientras unos disfrutan de la naturaleza, otros reniegan de la misma, ya que no a todos beneficia esta situación, como lo hemos visto este año con los nueceros, que de por sí mantienen casi nada o pocos apoyos del Gobierno y de las autoridades cuando es época de cosecha de nuez, y vemos venta de producto de dudosa procedencia en diferentes cruceros y nadie hace nada para frenar el robo de nuez, a diferencia de Hermosillo, donde ya metieron en cintura a los RATAS de nueces, y en Cajeme hacen el llamado al presidente municipal de Cajeme, FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, para que junto con los productores de nuez se junten, ya que las cosechas están próximas y vemos en el inicio de temporada bastante gente en cruceros vendiendo el producto que, a lo mejor ellos no se lo roban, pero lo venden a bajo precio, de muy dudosa procedencia; por eso, un llamado a las autoridades para que vigilen o por lo menos hagan algo. Con esto nos despedimos, esperando que tengan una excelente semana.