Juan Osorio aplaude liderazgo de Spíndola

El productor de la telenovela “Mi marido tiene familia”, Juan Osorio, aplaudió el liderazgo de Patricia Reyes Spíndola para crear Talento Libre Latino, organización integrada por seis primeros actores cuya exclusividad con Televisa ha terminado pero no su deseo de seguir en los escenarios.

En entrevista durante una locación en la capital oaxaqueña, el productor compartió:

“No nos olvidemos que Paty es una gran líder y es una gente que siempre va un paso adelante, el primer productor que le dio la oportunidad de dirigir fui yo (en telenovelas como ‘Siempre te amaré’ y ‘Salomé’)”.

“Con este nuevo cambio, obviamente tienen que surgir diferentes propuestas, diferentes ideas y nosotros estamos con toda la disposición, si yo necesito al grupo que conforma Talento Libre con gusto los contrato, son grandes actores y Televisa jamás se va a pelear con el talento, lamentablemente estamos atravesando todos por un momento económico difícil y todos tenemos que cooperar”

La primera actriz Diana Bracho se unió a la felicitación a Spíndola y los demás actores de Talento Libre. En su caso, dijo, aún tiene exclusividad.

“Yo tengo exclusividad, pero no sé por cuánto tiempo, tengo muchos años trabajando en Televisa, pero también varios de estos actores llevaban muchos años y ya no la tienen. No me preocupa, yo creo que soy una actriz y puedo trabajar en cualquier lado, soy muy feliz de estar en Televisa, me han querido jalar a otras empresas y me he mantenido fiel”.