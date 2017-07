Exige reposición del proceso de selección del CCP

Por: Luz del Carmen Paredes

Integrantes del Movimiento No al Gasolinazo Cajeme, se suman a las críticas que surgieron en torno al proceso de selección del Comité Ciudadano de Participación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y exigen la restitución del proceso.

En rueda de prensa dieron a conocer que este día presentarán un documento ante el Congreso del Estado, donde denuncian las irregularidades en la selección de los integrantes.

Ernestina Castro Valenzuela, integrante del movimiento, señaló que desde que se presentó la ley al Congreso del Estado se hizo sin sustento, “no tenía prevista las irregularidades que se presentaron, entre ellas la renuncia de un integrante del comité”.

Desde aquí no se está cumpliendo, y esto no abona en nada la credibilidad, ni generan confianza en el combate a la corrupción, que se supone es para lo que fue creado, apuntó.

“No nos sentimos representados, solicitamos que haya una reposición del proceso, que se dé la oportunidad de revisar la ley que está incompleta”, resaltó.