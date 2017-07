Dispuesto Aquiles Fuentes a dejar comité de evaluación

Por: Demian Duarte

El maestro Aquiles Fuentes, quien fue seleccionado para participar como miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SAE), pero es además integrante y vocero del Comité de Evaluación del Desempeño Legislativo, aseguró que está listo para dejar ese cargo, aunque él considera que no es necesario, pues no se interpone ni genera conflicto de interés alguno con su nueva responsabilidad.

Refirió que en todo caso el esfuerzo de evaluación del trabajo de los diputados es algo que se hace de manera honoraria; es decir, no le genera ingresos, por lo que no implica un conflicto de interés.

Expuso que a su ver no se genera un conflicto si el participa en ambas instancias; sin embargo, reconoció que se apegará a las indicaciones de los restantes miembros del Comité de Evaluación Legislativa.

Advirtió que “el comité del Congreso es un comité honorífico, no representa un conflicto en este punto, esto obviamente no es un tema que corresponda exclusivamente a mi punto de vista, tengo otros cuatro compañeros, no nos hemos reunido, en cuanto esto pase lo vamos a poner en consideración y en ese instante ya se vería de la manera más conveniente para todo el mundo”.

Cabe señalar que la ley indica que todo integrante del Comité de Participación Ciudadana del SEA no debe ejercer alguna otra actividad que pueda dificultar su servicio al Sistema Anticorrupción.