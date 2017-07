Comprarles juguetes en Navidad o en Día de Reyes a los niños,…

… fue en provincia y en el Distrito Federal, una verdadera hazaña. Hubo papás que mejor se encerraron en su recámara durante todos esos días, pidiendo los alimentos a escondidas antes que enfrentarse a las miradas y reproches de los inocentes bodoques.

Porque los precios de patines, bicicletas, carritos, muñecas, trenecitos de cuerda (que no son eléctricos), monos de peluche, pitufos y pitufinas, estaban intocables. Sin embargo, un amigo nuestro se lanzó al ruedo, empeñó lo que pudo, les echó sablazo a los cuates y finalmente les compró a sus nenitas, sendas bicicletas, acto inusitado que hizo respingar a su vieja quien le respondió así:

Y he aquí el lado humano, sentimental y dulce de la crisis. El padre viendo pedalear a las niñas, la mujer respondió:

-¡Con esta crisis no sé cómo se te ocurrió endrogarte con esas bicis…!

-Sí mujer… me endrogué y qué… ninguna crisis vale más que la sonrisa de mis hijas…

Y las huercas iban en efecto, sonrientes, una, prieta y ojona, con un moño en la cola de caballo y la otra con un gorro azul de estambre, como si fuesen vecinas de la calle Náinari al Norte…