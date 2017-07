Cerrará expedición de permisos de sorgo

Por: Federico Chávez Manjarrez

De acuerdo con el calendario de fechas de siembra sugerido por autoridades agrícolas y sanitarias, este día vencerá la fecha para la expedición de permisos de siembra de sorgo de verano 2017 con agua de pozo.

Al dar a conocer lo anterior, personal del área de expedición de permisos de siembra del Distrito de Riego del Río Yaqui (DRRY), informaron que hasta ayer se tenían autorizadas 667.60 hectáreas de sorgo.

La zona que más destaca con permisos para este cultico es Bácum con 387.08 hectáreas, seguidas de 233.51 de Obregón, 41 en Pueblo Yaqui y 6 en Villa Juárez.

Los productores interesados en esa siembra, que se regará con agua de pozo, tienen de plazo hasta hoy para solicitar su permiso, de lo contrario ya no podrán establecer ese cultivo en este ciclo de verano.

Además de sorgo, se tienen autorizadas cultivos de verano como flor y maíz, destacando este último con 3 mil 830.62 hectáreas y .50 hectáreas de flor que se estará levando para la temporada de muertos.

Cabe recordar que el ciclo pasado de siembra 2015-2016, no se autorizó área alguna de sorgo de verano y sólo tres de flor, por lo que para este año bajará el plan de siembra de los productores al no haber agua rodada para verano sólo de pozo.