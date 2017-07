Apoya Iglesia proyecto del nuevo hospital

Por: Demian Duarte y Mónica Miranda

La Arquidiócesis de Hermosillo decidió apoyar la causa de la construcción del nuevo hospital general de especialidades de Sonora en la ubicación propuesta por el Gobierno de Claudia Pavlovich Arellano y presentada por el secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, para construirse en terrenos que hoy ocupa el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte.

A través de su cuenta de twitter @ArquidiocesisH, el arzobispado que encabeza monseñor Ruy Rendón Leal apuntó que “Hay confianza en el Gobierno Estatal para ubicación y construcción del nuevo hospital”.

Agregó a través de un segundo mensaje: “Respetamos la preocupación de los vecinos de la zona, pero debe prevalecer la solidaridad con los necesitados”.

Rendón Leal consideró en entrevista que se debe establecer un proceso de diálogo entre autoridades y vecinos en busca del bien común, ya que para toda la sociedad resulta positivo contar con un centro de salud disponible para cualquier emergencia.

“Yo creo que hay que suscitar un tiempo de diálogo, todos de alguna forma tienen parte de la verdad y de razón, yo creo que buscando el bien común alguien debe de ceder en busca del bien de los demás, quizá no me toque a mí fijar el mejor lugar para el centro hospitalario es un tema de la autoridad”, anotó.

De esta manera la Iglesia católica decidió intervenir en un debate que parece dividir a la sociedad hermosillense en un debate entre ricos y pobres, pues las llamadas Familias Unidas del Sector Colosio Poniente han adoptado una postura intransigente a asumir que no negociarán su postura de que se reubique el nosocomio anunciado con una inversión de mil millones de pesos en su infraestructura, además de obras circundantes por 440 millones de pesos a fin de fortalecer la estructura vial y pluvial de la zona.

El Gobierno de Sonora inició este fin de semana una serie de jornadas informativas en las colonias del sector, a fin de que los habitantes de esa área dispongan de información completa respecto al proyecto y sus implicaciones técnicas y financieras, así como el potencial impacto a la zona referida.