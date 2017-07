La Riviera Maya (2)

Por. América Pina Palacios.-

El traslado a nuestro nuevo hospedaje, nos llevó casi la mañana entera, sobre todo la espera del transporte, haríamos un recorrido aproximadamente de unos 50 kms. en los que cruzamos la población de Playa del Carmen, ésta me llenó de asombro al ver la urbanización, el comercio y los servicios que ofrece, pues yo la recordaba como unas cuantas casas a la orilla del mar con hoteles sencillos, donde preguntaban si se deseaba la habitación con camas o con “ganchos” para colgar su propia hamaca.

Las familias llevaban en la cajuela de su carro, cada quien su hamaca, así pedían la habitación con el número de ganchos apropiado.

Al llegar al nuevo hotel, hubo un fuerte contraste; el lobby de recepción no era tan grande ni tan lujoso, aunque la atención del personal era de lo mejor. Aquí el concepto era totalmente diferente, las habitaciones se disponían en cabañas de dos niveles, con su terraza, hamacas y tumbonas al frente; en la habitación además de las dos camas matrimoniales, un inmenso jacuzzi que hubiera hecho nuestras delicias, pero pensamos en el calor que generaría y preferimos olvidarnos de este lujo; el terreno era también muy extenso y contaban con diferentes transportes muy cómodos que pasaban cada 10 minutos.

Tuvimos suerte, nuestras cabañas estaban ubicadas cerca del comedor y las piscinas, que parecían un rosario de albercas circulares, al final de las cuales se encontraban algunos camastros donde podían tenderse a contemplar el mar. Lamentablemente, ahí la playa no era accesible, gran cantidad de rocas se encontraban entre la arena, y aunque el agua era cristalina, podía ser imprudente intentar la entrada, pero ya sabíamos que el hotel tiene un club de playa, al que en cualquier momento podían trasladarnos si lo deseábamos.

El servicio de bufet en el comedor, no fue tan abundante ni variado, pero esto se compensó porque aquí pudimos disfrutar la sazón regional que nos pareció deliciosa.

Varias ocasiones decidimos caminar de nuestra cabaña al comedor, y al pasar miraba el letrero del cenote; pronto mi hijo se dio una zambullida en él y volvió encantado por haber visto a una manatí con su hijito; ambos bastante voluminosos; yo lo veía con deseo, pero tratando siempre de ser cautelosa, no quería echarles a perder el paseo. Finalmente, un día que caminé sola, me animé, el vigilante me preguntó si no me afectaba el agua fría, me pidió que usara el incomodísimo salvavidas, aunque le aseguré que soy muy buena nadadora, son las reglas, me contestó.

Después de mojar mis brazos, y mis piernas, el tórax y la cabeza, me dejé caer al agua helada, con una deliciosa sensación vivificante; era algo tan agradable que el salvavidas tuvo que advertirme: no vaya en esa dirección, la corriente podría jalarla a lugares más profundos. Después de unos minutos, satisfecha mi inquietud de nadar en el cenote, decidí salir, en ese momento detrás de mí, alcanzamos a ver la silueta del manatí-mamá y me sentí bendecida por Dios, al permitirme tener esa experiencia.

No pude quedarme con la duda, pregunté a qué se debía el cambio de hotel y mis hijos me comentaron: que aquí habían estado en 2015 y se habían sentido muy a gusto, había un gran espacio con diferentes animales en relativo cautiverio, a los que se podía alimentar con la propia mano, lo que experimentó mi nieta Evita y habían querido que sus niñas repitieran la experiencia, sólo que con las nuevas leyes, esos animales tuvieron que ser trasladados a su hábitat natural y no nos quedaron más que: las iguanas, los cangrejos en grandes cantidades, uno que otro mapache con su disfraz de asaltante.

Este hotel estaba también en medio de la selva, igual se venían las lluvias menuditas que arreciaban en un instante, y enseguida la nube de moscos que se prendían a nuestra piel con voracidad. Parecía cosa de risa si no hubiera sido tan molesto, pero todo mundo traía en la mano un pequeño atomizador con repelente, y aun así no nos salvamos.

Por las noches también había espectáculos, en el lobby bar, muy sencillos en su presentación, éramos menos en el público, pero aun así los disfrutamos: un grupo de bailarines contorsionistas muy buenos, a los que sólo les hacía falta trajes más lujosos y un conjunto cubano que nos hizo bailar hasta los ojos.

El día que decidimos ir al club de playa, no fue nuestro día más afortunado, un fuerte aguacero nos obligó a resguardarnos en una pequeña palapa que se colaba por todos lados, pero donde tuvimos pláticas muy agradables con otros huéspedes; así decidimos pasar el resto del tiempo en las albercas que curiosamente, no tenían agua clorada; ignoro su sistema de purificación, pero agradecimos que no tuvieran el temible cloro y como sugerencia a la Administración del hotel, hacen falta muchos espacios con sombra cercanos a las piscinas.

Llegó la noche de la despedida, yo hubiera querido que durmiéramos todos en la misma habitación para disfrutarlos otro poco, pero éramos demasiados y las pequeñas necesitan su espacio; al día siguiente, el viaje al aeropuerto después del desayuno me regaló unos instantes más con mi querida familia; en el avión nuestros lugares estaban distantes, así que nos vimos hasta la llegada al aeropuerto de la ciudad de México. Mis hijos tenían que esperar su conexión a Tijuana; nos tomamos la última foto juntos y después de los abrazos y besos, enfilaron nuestras sillas de ruedas a la salida.

Quizá en otra ocasión hubiera llorado, pero pronto nos veremos, el cinco de agosto bautizan a mi pequeña tocayita América Elizabeth y entonces volveré a abrazarlos, ahora en Ensenada si Dios permite.