La herencia de la Tía Jimena

Por: Enrique Cázarez Zamudio.-

Toda la familia en Cuba se quedó sorprendida cuando llegó de Miami un ataúd con el cadáver de una tía muy querida.

El cuerpo venía todo apretado en el cajón con la cara aplastada contra el cristal de la tapa -al abrir el cajón, se dejó entrever una carta prendida a la ropa de la tía con un alfiler y que decía:

Querida familia: Estoy enviando el cuerpo de la tía jimena para que hagan el entierro en Cuba tal como ella quería; disculpen por no poder acompañarlos pero los gastos fueron muchos y porque además no puedo descuidar de su casita y otras cositas que ella tenía, pues ya ven la gente como es de aprovechada- con todas estas, cosas y dadas las circunstancias aprovecho para enviarles unas cositas abajo de la tía, en el fondo del ataúd -encontraran 12 latas de atún, 12 botellas de acondicionador, 12 shampoo anticaspa, 12 frascos de vaseyine intensive, 12 aceites para broncear, ojo, es para la piel no sirve para cocinar, 12 tubos de crema dental, 2 ó 3 ya van usaditos pues usaba para limpar su dentadura postiza y por supuesto algunos cepillos para dientes (revísenlos por favor) también van con rumbo de sus pies 12 latas de frijol, span, son españoles de la mejor marca, 12 latas de chorizo (de verdad)… ¡dividan todo entre ustedes! ah.. y sin pelear, porque eso no le gustaba a la tía -a un ladito de sus caderas, van un par de tenis nuevos talla 9, son para Juan pues en el cadáver del tío Esteban no los pudimos acomodar y creo que hasta se fue enojado -en los pies de la tía Jimena están puestos 6 pares de calcetines (para ahorrar campo) estos son para los hijos de Antonio, son de diferentes colores.

Tía Jimena está vestida con 12 sudaderas Ralp Lauren una es para Roberto y las otras para sus hjos y nietos.

Ella también lleva 12 sostenes Wonder Bra, dividan entre las mujeres al igual que las 20 tobilleras de estambre fino y las 20 botellitas de esmalte para uñas Cover Girl que tanto le gustaban y que están por ahí en una esquina del ataúd, al lado de sus pies -Ah, y también con el mismo encargo no se peleen pues tampoco a la tía le gustaba ver esto entre ustedes las mujeres, tía tambien lleva puesta 9 pantaletas Dockers, mami. Quedese con 3 y las otras 6 puede venderlas -el reloj Seiko que papá me pidió, la tía lo lleva puesto en la muñeca izquierda, era del tío Esteban pero ya no lo quería como verán, también lleva puestos donde corresponden, los aretes, anillos y pulseras que mamá quería y me pidió la cadena que lleva en el cuello es para mi prima Carlota los 8 pares de medias Channel pueden repartirlas entre amigas o vecinas o si prefieren pueden venderlas por favor no las abaraten que son de las caras.

A la abuela, vean si la dentadura de la tía le sirve sabiendo que hace años está sin dientes y sin poder masticar -los lentes bifocales son para Alfredito creo que son del mismo grado que él usa, en la cabecera de la tía, también va una gorra del equipo de baseball de los Orioles de quien mi tía era admiradora, también es para Alfredito, los aparatos para la sordera vean si le sirven a la tía Carlota -la tía usaba lentes de contacto, quiténselos y dénselos a Marcela, se los debía desde su fiesta de 15 años- el anillo que lleva en el pulgar es para el casamiento de Josefina para que se vea radiante el día de su boda.

Como verán el cajón de la tía, es de muy buena madera, no agarra termitas ni polilla, deshagánlo y hagan las patas de la cama de mamá y reparen los trasteros deteriorados -quiten el cristal y arreglen el portaretrato de la abuela que está roto hace muchos años. con el forro que lleva adentro el cajón y que es de satín blanco de 20 dólares la yarda -Josefina pudiera acompletar su vestido de novia.

Cómprenle a la tía un ataúd de los baratos, recuerden que a ella le gustaban las cosas sencillas o digan a Jacobo el carpintero si pudiera él fabricarle un cajón de madera rústica para sepultarla con suerte y se los regala, pues el viejo le coqueteaba a la tía Jimena los días que estuvo por allá en Cuba.

Consigan ropa viejita y vístanla con ella antes de sepultarla y así todos dirán que no le gustaban las cosas materiales y hasta el sacerdote la encomendará a Dios, dando una bonita misa por el descanso de su alma.

Me despido contándoles que con la muerte de la tía Jimena -la tía Blanca se ha entristecido tanto que se enfermó y ha caído en cama, pero no se preocupen, yo cuidaré de ella, no es necesario que venga, allá esperen que pronto les estaré enviando más cositas.

Espero que nadie se queje esta vez pues he sabido que el tío Quique habla y dice que yo no les mando nada -pensan do que, con esto le callo la boca aunque no le mandé nada a él.

Me despido con mucho amor y en cuanto pueda iré a verlos. Atentamente María Dolores “bye”.