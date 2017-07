Jim Morrison no se apaga

EL UNIVERSAL.-

Hace medio siglo “Light my fire” logró emocionar pero también horrorizar a la sociedad de su época, una sociedad que no estaba acostumbrada al desenfreno o estridencia del rock psicodélico de sus autores, The Doors.

”Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver”—extraída de la película Horas de angustia (Knock on any door)— es quizá una de las frases que mejor englobarían a Jim Morrison, vocalista de la banda creada en 1965 en Los Ángeles, California, y cuya obra, a diferencia de la fugaz vida que tuvo el cantante se mantiene intacta, vigente y atemporal. Para John Densmore, miembro fundador de la banda y amigo de Morrison, lo que sucedió con The Doors es lo que pasaría con cualquier agrupación talentosa y exitosa: pagaron el precio de la fama y el éxito.