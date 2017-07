Instituto Sonorense de Cultura… Uso del presupuesto y selección de artistas

Por: Jesús Carvajal Moncada.-

Comentarios recientes en medios informativos acerca de que la Secretaría de Cultura desaprobó la labor realizada por Mario Welfo Álvarez, director del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), debido a la falta de transparencia y no cumplir las normas de contratación de artistas para el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), llevaron al funcionario a responder públicamente, afirmando que la totalidad de recursos empleados en el mencionado evento fue cubierto por el Gobierno del Estado de Sonora. Álvarez sostuvo que con el recorte en la partida presupuestal del Gobierno Federal al área cultural, se tuvo como consecuencia el retiro de apoyos económicos para festivales al interior de la república.

En este sentido, el recorte presupuestal realmente sucedió, ya que la Secretaría de Cultura recibió este año 1926 millones de pesos menos que el año pasado, lo que representa un 35% del presupuesto ejercido en 2016. Puede ser cierto entonces lo afirmado por el director del ISC, no obstante, es responsabilidad de las instituciones que dirigen las artes y la cultura a nivel federal el estar pendientes del desarrollo de las diversas actividades que se llevan a cabo en la república mexicana a lo largo del año. El FAOT es un evento conocido a nivel nacional e internacional gracias al interés y esfuerzo de las autoridades estatales, la belleza de Álamos y por supuesto, la respuesta del público. De hecho, Canal 22, una empresa que forma parte de la Secretaría de Cultura, asigna personal para cubrir las actividades de ópera principalmente. Uno de los expertos en música, Juan Arturo Brenan, comentó precisamente acerca de las deficiencias interpretativas de Paul Potts, quien se hiciera famoso al ganar un concurso de canto de la televisión inglesa en el año 2007 cantando arias, pero que realmente no tiene una formación para la ópera, ni ha pasado la prueba de interpretar personajes complejos de obras de este tipo de autores reconocidos.

En relación a la presentación del grupo Los Ángeles Azules, no tengo conocimiento si el mencionado crítico de música o alguien más de la ciudad de México hizo comentarios al respecto en forma verbal o por escrito. De cualquier forma, el cierre del evento, caracterizado por la selección de un escenario inadecuado para semejante presentación, el consumo excesivo del alcohol y la gran suciedad registrada en la ciudad, seguramente fueron conocidas por el máximo organismo cultural del país. Y aunque el festival no se reduce a Potts o el grupo de Iztapalapa, los resultados de su presencia en Álamos se deben tomar en cuenta en caso de que en el futuro se desee acceder a recurso federales.

Por otra parte, Welfo Álvarez decidió al fin tener una reunión directa con artistas de Obregón y probablemente de otras regiones del Estado. Ante personas del campo de la danza, el teatro y las artes plásticas, la máxima autoridad de la cultura en Sonora expuso las dificultades económicas por las que ha pasado el ISC, en este año, precisamente por la falta de apoyo de la federación y las repercusiones lógicas que esto conlleva para todo el Estado, esperando que la situación sea más favorable para el siguiente año. Además, se hizo del conocimiento de los asistentes las convocatorias que el instituto tiene vigentes actualmente.

Los asistentes, según me comentan, estuvieron en su mayoría poco participativos y muchos menos con una postura crítica, ante lo que fue la falta de un plan de acción de Álvarez para contrarrestar las dificultades encontradas hasta el momento. Un gremio cultural que en otras ocasiones ha hecho peticiones directas de apoyo económico, como si se tratara de repartir el presupuesto en ese momento. En una reunión con candidatos a la Alcaldía de Cajeme y diputaciones local y federal, un grupo folclórico solicitó la construcción de un centro cultural debidamente equipado para sus actividades, mientras que una agrupación similar quería el pago de boletos de avión a Europa para una serie de presentaciones, en lugar de generar ideas, a partir del trabajo realizado, que contribuyan a la implementación de estrategias con el fin de impulsar el desarrollo artístico en general.

Tal vez los funcionarios de la cultura se muestren renuentes a platicas con artistas ya que muchos de estos les llevarán peticiones exageradas, pero ello no debe alejarlos de quienes están inmersos en la dinámica cultural de un municipio o Estado, para de esta manera poder establecer las acciones pertinentes que beneficien al gremio en su totalidad. Esto es algo que aún resta por hacer al Instituto Sonorense de Cultura.