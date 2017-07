Conocimiento real

Por: David Cibrián Santacruz.-

Hay una regla general, que exige la teoría aprendida, para llegar a un puesto laboral. Así de simple es la base evolutiva del progreso material; si no hay documento que avale ese mínimo requisito, no hay trabajo. Bueno, con la mano negra de un buen padrino también se consiguen ciertos empleos. Sin embargo la regla es (en este caso): Si un joven estudia, puede aspirar al puesto de profesor; pero igual sucede con aquellos que aprenden un oficio o una profesión diferente a la docencia. Todo está supeditado al condicionamiento de la teoría asimilada, antes de pensar en un empleo.

Lo elemental está en la Teoría que enseña el nombre de las herramientas y los métodos. Después sigue la Práctica que eleva los estándares de la destreza en la aplicación de la teoría. Luego, con el paso de los años, la práctica añeja en el hacer, en el constante aplicar, se vuelve Experiencia. Pero, ¿en dónde está el conocimiento que no mencionan la teoría, la práctica y la experiencia?

Ah, el conocimiento está en la realidad de los hechos, en lo que de forma particular muestra al trabajador, las características de la materia con la que trabaja.

De ese modo, un carpintero descubre cuales son las maderas blandas y duras, pero también los aromas característicos y, a qué se le llama hebra o hilo. De ese modo los albañiles aprenden sobre la calidad de los ladrillos, pero también lo que cuesta ganar un salario bajo la inclemencia de los rayos solares, sin la mínima protección de cremas especiales.

Así pasa con el profesor ni más ni menos. El día que deja las aulas de la escuela Normal, en su bagaje lleva teoría, una noción vaga de la práctica y, a cambio de la falta de experiencia y conocimiento de la realidad que le espera, lleva mucha voluntad para cumplir la encomienda.

Tenemos que recalcar… no lleva conocimiento de la práctica docente; lleva teoría, y eso es otra cosa. Recordemos entonces, que el conocimiento es un elemento que pertenece al desempeño y, al contacto con la materia humana, que día tras día le mostrará las múltiples facetas físicas e intelectuales, así como los orígenes sociales y geográficos, que inciden como barreras o factores en el desempeño escolar.

Pero, ya en el terreno de los hechos, ¿cuántos son los agraciados docentes que aprenden de la realidad? ¿Cuántos, por teoría y años de servicio acceden a puestos superiores, sin comprender lo que pierde un niño con el llamado “pase automático”, por ejemplo?

Tristemente para la niñez, teoría, práctica y experiencia, no ayudan en la promoción del conocimiento, cuando el maestro es “oficialista” por convicción. ¿Cuál es la diferencia entonces, entre los maestros que tienen conocimiento y los que obtienen logros académicos y económicos, cómo distinguir si tienen teoría o conocimiento?

Es fácil diferenciarlos. El que tiene conocimiento se pregunta para qué le sirve al niño tal o cual actividad, y sabe inculcar el deseo de progreso en base a lo que vislumbra como futuro para el alumno; en cambio, el maestro teórico puede saber contenidos y aspirar a puestos superiores… pero, siempre estará de acuerdo, para que sea claro este ensayo, en que los niños pasen de grado sin haber aprendido la lectura y la escritura, que son la herramienta elemental de todo estudiante con aspiraciones de progreso. Dicho en otra forma: mientras un profesor se preocupa realmente por el aprovechamiento de los estudiantes, habrá otros que “respetan” las normas institucionales sin cuestionar si está bien o mal para los niños, el pase automático por asistencia. Y aquí tenemos que recordar el Decreto del funesto Felipe Calderón Hinojosa, el cual da pase libre desde primero a sexto grado. Esto pasó en los últimos semestres de su gestión presidencial.

Bien, como maestros de primeras letras, preguntemos: ¿será prudente, conveniente o acertado, pasar al segundo grado, al niño que no sabe leer ni escribir? ¿Sabrán los docentes que maquillan su tabla de aprobados, que en el siguiente grado existe otro Plan de Trabajo?… ¿verdad que sí? Aquí es donde la conciencia o la inconsciencia se hace evidente. ¿Lo paso aunque no haya aprendido?… ¿Lo repruebo aunque la ficha escalafonaria me afecte?