Chocan por hijo de Sahagún

En una reacción sin antecedente, por parte de un integrante del gabinete presidencial, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, contestó una crítica de un líder de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de MORENA, emitida en Twitter.

“El representante de Nuño y delegado de la SEP en Guanajuato, es hijo de Marta Sahagún. No cabe duda que la Reforma Educativa es una maravilla”, señaló el aspirante presidencial de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

Fernando Bribiesca Sahagún, a quien se refiere López Obrador, asumió el cargo de delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Guanajuato en noviembre de 2015, y la noche del viernes pasado López Obrador emitió tal comentario al respecto.

Ayer por la mañana, Nuño Mayer, en su cuenta personal de Twitter, contestó: “Lamentables los ataques ad hominem” de López Obrador; “la valía de las personas se conoce por sus acciones, no por sus familiares”.

Y completó: “Nadie como López Obrador para pontificar sobre nepotismo, si no pregúntenle a sus 3 hijos con cargos en MORENA”.

Del PRI, dijo, tienen de posibles candidatos de la mafia: “A Miguel Ángel Osorio Chong, actual secretario de Gobernación; a José Antonio Meade, secretario de Hacienda; Aurelio Nuño, titular de la SEP; al ex rector de la UNAM, José Narro, y hasta al ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila”. Además, enumeró a los aspirantes del PAN: Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, Ricardo Anaya y “todos impulsados por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari”.