Candidatos panistas al estilo priísta

En Obregón, no puede aparecer alguien que haga público que quiere ser alcalde porque se suelta una ráfaga de comentarios en contra con la intención de bajar al interesado de su nube, o mejor dicho de sus aspiraciones. Hace unas semanas platicábamos que el fotógrafo, piloto y abogado Julio Cibrián anda peinando las colonias en busca de apoyo para lanzarse de candidato a la Alcaldía de Cajeme por el PAN. La reacción no fue muy alegre que digamos. Hasta le sacaron a relucir el caso de Irene Manzo Reyes, quien terminó en la cárcel por una disputa sobre un adeudo con Cibrián. No conocemos a detalle los pormenores de ese pleito. Y no vamos a opinar de eso. Claro que nos gustaría que Manzo Reyes no estuviera detenida y que saliera cuanto antes, pero no sabemos qué ocurrió. Lo cierto es que nos guste o no, Cibrián como cualquier otro residente de Cajeme tiene derecho a aspirar a un puesto. Que lo logre o no, ese es otro cuento. Es verdad que Cibrián es un político novato a quien le falta trayectoria, pero no se le puede quitar el derecho a tener pretensiones. Y el defenderse en un caso legal pues no le resta a nadie ni lo descarta de ejercer su derecho a buscar un cargo de elección popular. La verdad es que él como todos los aspirantes a candidatos debe hacer su lucha, y ya dirán los panistas y el líder local si lo eligen como candidato a él o a otro, o a otra porque recordemos que hay varias damas buscando ser alcaldesas.

Algunas de las azules que se andan moviendo para la Alcaldía son Beatriz López Otero, ella y Nydia Rascón, Elba Delgado y Cristina Caballero se reunieron en el desayuno de los sábados del Bibi con los miembros de la tradicional mesa que encabezan Joaquín Almada, Carlos Amaya y Javier Castelo Parada. ¿De qué hablaron? pues los temas no les deben haber faltado.

Lo que llama la atención son las nuevas regulaciones que el PAN puso el vigor desde al año pasado para elegir a sus candidatos a los diferentes puestos. Estas nuevas directrices permiten que los aspirantes sean designados por los dirigentes de su partido sin necesidad de que haya una elección interna. Aparentemente esto se hizo para poner fin a los cacicazgos y controles por parte de gente que se sentía dueña de Acción Nacional.

La idea puede sonar buena pero nunca va a ser igual una designación a una elección interna. Por supuesto que las elecciones internas de los partidos también se manipulan, y en muchos casos son sólo una farsa.

Pero que ya sea una regla escrita que la elección de todos los candidatos de Acción Nacional sea por designación es verdaderamente muy decepcionante. Me huele a PRI y a dedazo. Y eso, que los tricolores enmascaran la selección de sus candidatos con elecciones internas.

En resumen, los aspirantes panistas a un puesto tienen que llevarla muy bien con el dirigente en turno y hasta cortejarlo para que los apoyen. Tampoco se trata de que los líderes de los partidos hagan y deshagan poniendo a sus amigos y compadres como candidatos porque se arriesgan a que los destituyan.

Y a lo mejor estoy pecando de soñadora porque en la práctica en todos los partidos políticos siempre los de arriba se sienten los propietarios del changarro y palomean a los candidatos a las presidencias municipales, gubernaturas, diputaciones y otros cargos. Y luego vienen las negociaciones, “te apoyo Chuy Félix para que seas candidato otra vez pero me vas a dar tantas regidurías y la sindicatura o la secretaría, etc.” Esto sólo un ejemplo pero más o menos así suceden las cosas.

A veces uno cree que en otros partidos que no son el PRI, las prácticas son diferentes pero estamos equivocados. El dedazo y la manipulación también existen en los otros partidos. El PAN no podía ser la excepción. Pero repito, no deja de ser decepcionante.

Dicen que la elección de líderes no funciona así, que a ese nivel, sí hay internas en cuyos procesos se pueden registrar varios candidatos y todos los registrados pueden votar. Eso también es una ilusión porque todos sabemos que a David Galván, el líder estatal panista, lo designó el dirigente nacional Ricardo Anaya. Si le ganó en una competencia a Ernesto Munro y a Adrián Espinoza Espinoza pero abundaron las quejas de favoritismo contra los altos mandos panistas para hacer que ganara David Galván.

En fin, sí que es difícil establecer una real democracia al interior de los partidos políticos. Y esto no es exclusivo de México, me parece que es un proceso que se da en todo el mundo. Luego por eso la gente es apática hacia los temas políticos aunque son determinantes en nuestras vidas.

GENDARMERÍA PARA RATO

El alcalde Faustino Félix nos aclara que la gendarmería nacional se ha establecido en Obregón por tiempo indefinido. Pero no sólo llegaron ellos sino también la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) que incrementó en 100 más el número de efectivos y la policía militar aumentó su presencia en Cajeme. También realizan operativos en Navojoa. Los homicidios dolosos llegan casi a los 100 en el municipio. El edil reconoce que la situación es grave, y no quieren que se convierta en un Acapulco, Tamaulipas, Chihuahua o Jalisco por citar algunos lugares donde los niveles de violencia han hecho la vida insoportable. Por esa razón, nos dice, que han insistido en la coordinación y apoyo con los distintos niveles de Gobierno en el combate a la inseguridad y en la participación ciudadana en la prevención. Los resultados como lo comentamos se pueden ver, los malosos se han replegado y no ha habido crímenes en la calle. Y más allá de Obregón, tenemos que considerar que la inseguridad se está convirtiendo en un problema nacional. En la ciudad de México, los homicidios dolosos aumentaron 12 % este año, y en robos a transeúntes y negocios son casi líderes a nivel nacional. Desde luego, las comparaciones no son nada buenas. Debemos trabajar en lo que a nosotros toca.

¿SE DERRUMBA COMITÉ ANTICORRUPCIÓN?

Con la salida de Reyna García del naciente Comité Estatal Anticorrupción en Sonora, muchos se preguntan qué va a pasar con dicho organismo. La maestra universitaria había quedado en la lista de los mejores calificados y era una de las dos únicas mujeres que lo integran. Su participación se vino abajo luego de que presuntamente mintió sobre su pasado priísta. García clarificó que ya no es parte del PRI y que nunca negó su pasado partidista. La formación de dicho comité “ciudadano” anticorrupción está muy raro. Suena a puro parapeto, como para que digan que algo se está haciendo. ¿De verdad se necesita crear este comité para investigar y detener a los funcionarios corruptos? Si muchos funcionarios sobre quienes hay sospechas de corrupción están dentro de los gobiernos. Andan muy ufanos, nadie los toca y hasta los premian. ¿Será necesario entonces nombrar un comité anticorrupción con cinco personajes a quienes les asignan un salario de 60,000 pesos a cada uno de sus integrantes? Pues ¿qué Sonora no anda muy apretada en el presupuesto?

Y me llega un mensaje que se anduvo distribuyendo en las redes sociales sugiriendo poner en el susodicho comité a priístas de la talla de Bulmaro Pacheco, Miguel Ángel Murillo, Horacio Valenzuela y Enrique Flores López para que sea imparcial e incorruptible. ¡Ah raza!

SENTIDO ADIÓS

Un abrazo a Rosario Oroz y sobre todo a su hijo Jorge por el fallecimiento de su padre Jorge E. Harris Cortazar. Aunque la ex diputada y ex regidora tenía muchos años divorciada del padre de su hijo estuvo presente todo el tiempo acompañado en su dolor a su primogénito quien viajó desde Monterrey para despedir al hombre que le dio la vida. Descanse en paz el arquitecto Harris quien cerró su ciclo esta semana.

DIPUTADOS VACACIONISTAS

Debido al puente vacacional de la burocracia, me reportan a los diputados de asueto por diferentes partes de México y otras partes del mundo. Como consecuencia, la actividad política ha bajado un poco en estas semanas. Del periodo vacacional de nuestros trabajadores legisladores, dan testimonio, las fotografías que publican en sus redes sociales. Ojalá disfruten el merecido descanso mientras su ausencia vacacional, ha sido aprovechada para nombrar a comité anticorrupción.

¡Disfruten el domingo!

