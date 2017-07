Broner y García superan la báscula

El polémico Adrien Broner y el invicto Mikey García se medirán este día en Brooklyn, en un combate de pronóstico reservado, que ha despertado la atención de todos los fanáticos del boxeo en el mundo entero.

Broner, campeón mundial en cuatro divisiones, y García, monarca en tres pesos, se medirán en una batalla pactada en las 140 libras (63.5 kilos), que tendrá en disputa el título Diamante del CMB.

La cartelera comienza con el duelo entre el invicto ex campeón mundial Jermall Charlo contra el contendiente Jorge Sebastián Heiland en una eliminatoria por el título de peso Mediano.

Los estelares y el resto del respaldo se sometieron ayer al rigor del pesaje oficial. Adrien Broner detuvo la romana en 138.75 libras y Mikey García registro 139.5 libras.

La acción del respaldo en Showtime Championship Boxing Preliminares transmitirá en vivo en Facebook y YouTube, y contará con contendientes de peso pesado Gerald Washington y Jarrell Miller en un combate de 10 asaltos, además de la sensación irlandesa Katie Taylor en su debut en E.U.

ADRIEN BRONER

“Sólo sé que voy a estar listo la noche del sábado (hoy). No estoy preocupado por lo mucho que pesará cuando damos un paso en el ring. Estoy listo para cualquier cosa. El Campamento fue duro, pero fue genial. Hice un montón de cosas de manera diferente y te aseguro de que estaba haciendo todo bien. Me aseguré de no cortar las esquinas este campamento”. “Esto va a ser una gran pelea para el boxeo. He hecho mi diligencia debida. Voy a cuidar de los negocios. Yo sólo conozco a mí mismo y sé lo que soy capaz. Cada pelea es una obligación de ganar en este deporte. No hay lucha de entrar en con una pérdida en su mente. Voy a montar un espectáculo el sábado (este día)”.

MIKEY GARCÍA

“Estoy preparado para pelear 12 rounds con Adrien Broner. Esta es una gran pelea perfil. Probablemente más que mis otras peleas. Se crea un montón de rumores entre los fans y los medios de comunicación. Todo el mundo está anticipando una gran pelea. Esta es un gran duelo que me puede llevar al siguiente nivel”. “No creo que él va a ser desesperada pero sabe que no soy un rival fácil. Es por eso que ha tomado el campamento tan en serio. Yo espero que sea en su mejor forma y estar listo. Él sabe que si derrota me puede lanzar su carrera de nuevo a donde estaba”.