Baja productividad (1ra. parte)

Por: José María Ruiz C..-

El hombre se encontraba en la sala de espera de la Terminal 2 del gran aeropuerto de la Ciudad de México. Un pequeño maletín en piel negra lo acompañaba. El señor Smith manifestaba una creciente inquietud. Ya quería abordar cuanto antes ese avión que lo llevaría a Cancún. Se justificaba a sí mismo diciéndose que ya le eran necesarias esas pequeñas vacaciones y que además se las tenía muy bien ganadas. Había trabajado mucho en los últimos meses. Sentía que la productividad en su empresa había menguado, y no sólo de su empresa sino su propia productividad había disminuido. Esto en parte se debía a que le faltaba tomarse un fin de semana para sí mismo. Estaba totalmente convencido de esta correlación y por ello había decidido tomarse un par de días en las paradisiacas aguas del mar Caribe.

Después de una breve espera, que al hombre se le hizo eterna, abordó la nave. Durante el trayecto no pudo leer. Intentó concentrarse en un artículo sobre turismo que venía en la revista de cliente frecuente de la aerolínea, pero no tuvo éxito. Solicitó a la aeromoza un refresco de dieta y trató de enfocarse en el peculiar sabor de la bebida. Mientras la bebía pensaba que ese viaje realmente se lo merecía y estaba satisfecho consigo mismo.

Finalmente llegó al aeropuerto de Cancún. Hábilmente evitó a los promotores turísticos que atosigan a todos los que llegan a ese destino y se dirigió a la oficina de alquiler de autos. Le entregaron las llaves del coche que previamente había rentado y se dispuso a conducir hasta el lujoso hotel donde tenía su reservación.

Salió con precaución del tráfico aeroportuario y enfiló hacia la zona hotelera. Conducir por el boulevard Kukulkán le devolvió un poco la calma. Asociaba a éste con la tranquilidad y el reposo que metódicamente acostumbraba. Y le trajo recuerdos de muy agradables momentos que había pasado en Cozumel e Isla Mujeres. Esto también contribuyó a disminuir la ansiedad que había experimentado durante todo el viaje.

Al ingresar al hotel, la recepción fue cálida y muy cordial. Le entregaron la llave de su habitación que previamente le habían reservado. El señor Smith la tomó devolviendo, con una sonrisa, el gesto de amabilidad de la encargada de la recepción del lujoso hotel de cinco estrellas.

A sus cincuenta y seis años de edad, y propietario de una boyante empresa manufacturera, podía darse este lujo y otros más, siendo ya cliente frecuente de este Resort de la Riviera Maya. Ya conocía tanto a la recepcionista como al gerente del hotel y siempre lo habían atendido con mucha magnificencia, tal como él se lo merecía, se decía a sí mismo esbozando una sonrisa llena de satisfacción.

Una vez concluido el registro, encaminó sus pasos hacia la habitación pensando en las caricias y el deleite sexual que se avecinaba. En ese momento tenía todos sus sentidos extremadamente despiertos, y el intenso color verde de los jardines lo alejaba de cualquier preocupación o posible sentimiento de culpa. El aroma de cuidados jazmines y rosales le infundió una oleada de energía que le hizo apresurar el paso. Al cruzar por la alberca, decidió nadar un poco después de terminar con este encuentro. Largas brazadas en el interior de una piscina llena de límpida y cristalina agua, siempre le habían tonificado el cuerpo. Despejó este pensamiento y continuó su camino hasta la habitación que se le había asignado.

Continuará…