Por: Miguel Ángel Vega C.

Ayer se reunieron a tomar café tres respetables damas cajemenses y de no ser porque se trataba de ellas y porque roló su foto en redes sociales el caso hubiese pasado desapercibido. Pero vea de quién se trata: CHRISTINA CABALLERO DE LA ROSA, joven empresaria, apasionada por el activismo social, la igualdad y la justicia. Dedicada a su familia y negocios, a pesar de su corta edad cuenta con experiencia de 11 años participando en campañas políticas, pasando por FELIPE CALDERÓN HINOJOSA en 2006, GUILLERMO PADRÉS ELÍAS en 2009 y JAVIER GÁNDARA MAGAÑA en 2015, entre otras. La dama es el claro ejemplo de que las labores como madre, empresaria y la política se pueden combinar. Luego BEATRIZ LÓPEZ OTERO, hija de don CARLOS LÓPEZ ARIAS, ex alcalde de Cajeme. Fue regidora en la época de don FAUSTINO FÉLIX ESCALANTE, subdelgada federal de la Secretaría de Economía en Cajeme, durante las gestiones presidenciales de VICENTE FOX QUESADA y dos años con Felipe Calderón. Finalmente la profesora y licenciada NYDIA RASCÓN RUIZ, excandidata del PAN a la diputación federal del Distrito 06 en el 2015, siendo la mujer que obtuvo más votos en esa contienda. Así que don RAFAEL DELGADILLO BARBOSA, dirigente local del blanquiazul no debe darle tantas vueltas al asunto porque aquí están tres activos valiosos de su partido para ir por alguna candidatura, así que no nos sorprenda que el PAN tenga una candidata a la Alcaldía para el 2018. Sin embargo, hay un hombre que viene arrasando porque en los puestos que ha desempeñado se ha dedicado a servirle a la población y por su don de gente cuenta con simpatías en todos lados, le hablo de don ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, quién además tiene rato moviéndose en donde sabe que debe hacerlo, pero no hay un lugar que llegue a donde no lleve algún beneficio. Por cierto cuando fue delegado de la SEC en el Municipio, la raza que lo aprecia en tono de broma le sacó el chascarrillo que cambió el menú de los desayunos escolares, para ofrecer dos tacos de cahuamanta y un bichi. ¡¡¡AAAAhhhh raza!!! Claro, porque el hombre es propietario de Cahuamanta Salas, la mejor de la región…………

A mediados de semana le decíamos que nos llamó vía telefónica el señor ELISEO BELTRÁN AUDEVES para quejarse que le habían desmantelado el edificio donde tenía antes su negocio de Mariscos El Gordo del Campo 60 y escribimos también que no tenía caso denunciar porque las autoridades nunca esclarecen nada. Luego entonces nos llamó don JESÚS BUELNA, mero mero de Comunicación Social del Ayuntamiento de Bácum, de parte del alcalde EUSEBIO MIRANDA GUERRERO, para solicitarle por este medio a la ciudadanía que no se quede callada, que interponga las denuncias correspondientes, destacando la importancia de la cultura de la denuncia, que en múltiples casos ha dado buenos resultados……………

Contentos advertimos ayer a los líderes de los organismos agrícolas, de los sectores privado, social y colonos, porque por fin les dio resultado aquella lucha que emprendieron hace algunos años, logrando conseguir un precio objetivo para el trigo de 4,900 por tonelada para harineros y 4,500 para los duros o cristalinos. La reunión fue encabezada por el delegado federal de la SAGARPA JORGE GUZMÁN NIEVES y el subsecretario de Agricultura estatal JUAN LEYVA MENDÍVIL, quien luchaba tanto con la bandera oficial en su calidad de subsecretario de SAGARPHA estatal, como la de productor porque sus orígenes son campesinos cien por ciento desde sus años en la comunidad de la Democracia, del Municipio de San Ignacio Río Muerto, en aquellos ayeres aún comisaría. Pero volviendo con las caras contentas de la reunión por ahí se vio también al tremendo ABEL CASTRO GRIJALVA, quien nunca ha tenido pelos en la lengua para decirle sus verdades a quien sea, de frente y en público, por eso al viejón lo aprecia la raza de ALCANO y más para el rumbo de Villa Juárez, de donde es originario. De igual forma por ahí presente MARIO PABLOS DOMÍNGUEZ, hijo del fundador de la Tres Valles, MARIO PABLOS ESQUER; así como SERGE ENRÍQUEZ TOLANO, tesorero de la Sociedad de Usuarios del Distrito de Riego del Río Yaqui, a un lado del mero jefe ANTONIO FORNÉS GASTÉLUM. El caso es que anoche nos reportaban por ahí tronando la banda, donde los agricultores festejaban ese logro que les traerá beneficios económicos por los que lucharon por años y se rumoraba que hoy seguiría la tamboreada.