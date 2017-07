Arte que se conoce lleva a la Fama: Artista José Luis Cuevas (+)

Por: Francisco Sánchez López.-

El paso de José Luis Cuevas por el Estado de Sonora fue efímero como su famoso mural, si consideramos que de sus 83 años de existencia creativa sólo lo visitó en esporádicas ocasiones debido al retraso en las Bellas Artes y escasos coleccionistas de arte moderno. Poca obra de su legado artístico se encuentra por aquí y las esculturas monumentales La Giganta y la Figura Obscena, polémica obra escultural que la autoridad municipal jamás instalaría por la avenida Náinari debido al conservadurismo de la sociedad cajemense en su huella ecológica.

La historia regional indica que algunas obras fueron exhibidas en una exposición colectiva de San Luis Río Colorado en la década de 1980; durante su visita a la Tribu Yaqui en 1996, los Ocho Gobernadores Tradicionales le concedieron el honor de ser “Capitán” del Ejército Yaqui en la Comunila de Vícam Pueblo. Distinción que no comprendo su significado ni trascendencia.

Tal vez sea el mismo año de su visita a Cajeme donde se le honró con el paupérrimo espacio “El Rincón de José Luis Cuevas” con una placa de bronce conmemorativa clavada sobre el muro de piedra norte del edificio Hemiciclo a José María Morelos y Pavón, mejor conocida como “La Pérgola” de la Plaza Morelos de Ciudad Obregón.

¿Y qué creen estimados lectores?: ¡Se la robaron! para el año 2005 y venderla como fierro viejo; el edificio con su fuente y asta bandera fueron demolidos cinco años después para la construcción del auditorio al aire libre en la Plaza Cívica Álvaro Obregón para el goce del turismo de negocios, erradicando todo vestigio de su visita a nuestra moderna ciudad que pierde su antigüedad cada semana.

Lo mismo se pretende hacer con el monumento escultórico a Benito Juárez y con la Plaza Ignacio Zaragoza de Cócorit, donde, en la galería de arte La Casona de Cócorit del ingeniero Héctor Durón Morales se le distinguió con la sala de exhibición José Luis Cuevas y el correspondiendo plasmó su firma artística en recuadro de yeso que la última vez que la vi estaba ilegible. ¡Increíble, sólo en Cajeme suceden cosas así!

En mayo del 2008 inauguró la exposición “Siameses” compuesta por obras de la pintora y esposa Beatriz del Carmen Bazán en la galería Casa de las Imágenes y de él, en el Centro Sociedad de Artesanos Hidalgo. Disfrutó de las Fiestas del Pitic y visitó la Universidad de Sonora y la Universidad Kino del Noroeste. Tres años después, otra colectiva con su obra gráfica en el Museo de las Artes en la ciudad de Hermosillo.

En el 2015, se suscitó el bochornoso suceso de que mucha de su obra y de otros reconocidos artistas nacionales se encontraba dañada en las bodegas del Instituto Sonorense de Cultura y de la Casa de la Cultura. Tal vez fue el desinterés o la falta de cultura del gobierno estatal para apreciar este acervo plástico de los sonorenses.

En Cajeme, en la ex galería de arte Casa Rosalva se pudo apreciar algunos de sus grabados en la exposición colectiva “Salón de la Gráfica Mexicana”. Lo recuerdo caminar por la fuente Naif de ingreso al Instituto Tecnológico Superior de Cajeme donde un pintor muralista de Bácum y docente, refirió: -¡Cuevas es el garabatista más caro del mundo!- Y su director, aludió: “Es una figura importante en el arte mexicano, la escultura “La Giganta” es de gigantes y en Sonora se le aprecia”.

¿Cuál es el propósito de su visita? Le pregunté: -Mi esposa y yo venimos a una sanación con la señora María Matus debido a un temblor en mi brazo derecho, del cual extrajo un alambre negro y alertándome: “¡Hay mucha envidia a tu alrededor!” Y tiene razón porque desde niño conocí la maldad. También venimos para preparar nuestra XV boda en el rito tradicional yaqui.

Respondió después de su conferencia ante los estudiantes de Arquitectura y como la asociación civil “Amigos del Museo José Luis Cuevas” estaba rifando un grabado entre los asistentes, en plan de broma, curioseé: ¡¿Es para pagar tu boda yaqui?!

-¡No, mi arte me ha dado para eso y más!-, refutó de soslayo mientras sonreía. ¿Pintará su “limpia” con la famosa curandera Matus en Casas Blancas?: -¡No!, pero escribiré al respecto en mi “Cuevario”.- Comentó.

En su otra conferencia magistral sobre su obra en el teatro “Dr. Oscar Russo Vogel”, le sugerí: Cuevas, cuéntale a tu audiencia sobre la etapa de tu vida cuando eras el “L´ Enfant Terrible” de la Zona Rosa: -¿Me conoces desde esa época?-, volteó preguntándome. ¡Sí!, varias veces te vi entre la gente y colecciono tu libro Cuevario, le respondí, y él como todo buen conversador la narró. Al año siguiente se casó con la pintora Beatriz del Carmen Bazán en la iglesia del Espíritu Santo de la Loma de Guamúchil.

Al artista Arnaldo Coen, también miembro de “La Ruptura”, le mencioné: ¿Qué nos puede decir sobre ese movimiento?: -Le llamaron así muy posteriormente y nunca pensamos en eso; esa época era que cada quien se expresara como quisiera del movimiento de la Escuela Mexicana de Pintura que refería: “No hay otra ruta más que la nuestra”, un nacionalismo que decía hacer un arte para el pueblo.-

La última vez que vi al artista Cuevas caminaba a paso lento y encorvado, repetí la expresión: ¡Ahí va Cuevas! Con su vida llena de magia como cuento del realismo mágico. Mientras recordaba la pregunta por un estudiante de Arquitectura: -¿Qué le da vida al arte: El artista o el espectador?-. Su visita fue benéfica al conseguir su autógrafo ya que nunca compré una obra ni he leído su libro “Gato Macho”.

Descanse en paz. Porque al fin de cuentas todos tenemos que morir para la evolución de las especies.