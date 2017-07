AQUÍ… SAMAYS… SERÁ este día cuando,…

Por Gilberto Gárate

… al jugarse la quinta jornada del rol regular en su segunda parte luego de que concluya la versión de esta sexta edición que se dedica a “RUDY” CEBALLOS para de ahí darle paso a la segunda fase eliminatoria; es decir, los juegos de semifinales con los cuatro mejores equipos de los seis que iniciaron este Torneo de Beisbol de Invitación Samays, quedando en el camino los equipos CHEYENES de “RAY” DOMÍNGUEZ y CLUB GUAYMAS de RODOLFO RODRÍGUEZ y FRANCISCO GÁLVEZ, aunque aún les falta jugar su última serie, cabe señalar, como ya se asentó semanas atrás, que GUAYMAS como el CHEYENES participan con sus equipos armados con jugadores de la categoría Supermasters; es decir, para jugadores de 60 años y más, mientras que los cuatro semifinalistas, LOTERÍAS D’DIEGO, el aún campeón CARDENALES, YAQUIS VALLARTA y SAMAYS D’SASTRES participan con jugadores de 50 años y más, a como son convocados, los que sin duda llevan tremendo handicap en su favor. Así que es de aplaudirse esa actitud de los equipos virtualmente eliminados y, por supuesto, elogiable su ímpetu por su participación. En fin, desde esta trinchera, GRUPO SAMAYS agradece su participación, pues con ellos dos que lo hacen por quinta ocasión, este evento desmerecería un poquitín, lo que hace doblemente nuestro reconocimiento y creemos el grueso de aficionados así lo ve también.

PERO si antes de cerrar lo que es hoy el rol regular ya estamos dando por eliminados dos de los equipos y virtualmente citando a los cuatro semifinalistas, todavía faltará que se lleve a efecto los últimos encuentros, pues aunque asegurados estén ya el primero y el segundo lugar sumando la puntuación en las dos vueltas que sitúan a LOTERÍAS D DIEGO y al YAQUIS VALLARTA en esas posiciones, respectivamente, pues resulta que SAMAYS D SASTRES y CARDENALES en un solo juego se disputarán el tercer y cuarto lugar en el standing general del rol regular, que constó de 10 semanas y que fueron valederos para la suma de puntuaciones alcanzadas y así tomar esas posiciones que aún faltan por definirse, pero, repetimos, coincidentemente estos dos equipos que hoy cierran su rol regular, van también a definir sus posiciones finales, favor no enredarse, mejor esperar al final de esta jornada, pero principalmente este juego entre CARDENALES Y SAMAYS para salir de este embrollo. Así, pues, están de interesantes estos juegos en el Torneo Samays y, como es ya costumbre, las cosas al filo de las butacas, ¡uf!, qué cosas nos da el beisbol, aunque sean Másters.

NO debemos dejar de mencionar la gran ayuda en estas cuestiones de numeritos a don Aurelio Grajeda, anotador y compilador oficial de estos eventos, pues al tanto está de estos momentos para proporcionarnos la información requerida del caso; por lo tanto, para cualesquier aclaración al respecto, GRAJEDA habrá de proporcionar datos para dejar las cosas con números en mano cualesquier duda al respecto, así es que nuestro agradecimiento por su brillante colaboración que le da el toque de seriedad al torneo, aunque no sea selectivo, pero confiando en que la organización sea si no perfecta, SÍ lo más cercano que se pueda y con ello darle la credibilidad a estos eventos que suman ya SEIS, ¡sí, Sr!

PERO, ATENCIÓN, muy encaminados estamos con estos riegues dominicales (VIERNES POR LA TARDE) y en plena elaboración de nuestra aportación a este, su DIARIO FAVORITO, cuando la segunda tormenta deja caer sus frías aguas en nuestra región y, por consiguiente, nuestra comunicación vía cel no se hace esperar hasta los rumbos de la unidad Interclubes. Y aunque apenas es viernes, “el caudal de lluvia que nos llega nos deja sin posibilidades de llevar a efecto la jornada dominical”, así nos lo expresa el amigo RAÚL, encargado del acondicionamiento de los estadios de la RAMÓN CEBREROS; por la tanto, el cierre del telón del rol regular quedará para, DM, el próximo domingo. Así es que a los equipos participantes del beisbol de Invitación Samays: Quedan suspendidas las acciones beisboleras para hoy, ya que las condiciones del terreno de juego no están aptas para un buen desarrollo beisbolero, esperando la comprensión, de todos los componentes de este circuito beisbolero.

Aunque los estadios de la RAMÓN CEBREROS no estén en condiciones para jugarse, estamos seguros no faltará quiénes se den un volteón por aquellos rumbos, sobre todo el bullicioso grupo de lo VÍBORAS, pues se ha hecho ya una tradición las “juntadas” por aquellos rumbos y por supuesto las charlas de domingo, aunque lleven sus dardos tocados con veneno si no, no es domingo. Pero esa del domingo sucedida a nuestro amigo “CHIKÓN” MOLINA es muy especial, con su afán de saborear un cocidito aunque según ÉL, el más caro del mundo. ¡uf!, es largo este pasaje por lo que dejaremos un espacio especial para ello; sin embargo, les pasaremos al costo una más cibernética que leímos por ahí, y que dice así (aunque ustedes saben a quién se la aplican) TRES COSAS PARA FRACASAR EN LA VIDA: # 1 QUÉJATE DE TODO; #2 CULPA A LOS DEMÁS DE TUS PROBLEMAS y # 3 NUNCA SEAS AGRADECIDO. ¡Uf! Lo mejor, finalizar con nuestro viejo, trillado, pero gustado colofón: PÓRTENSE BIEN DE DOMINGO, Y SI NO… ¡Inviten!