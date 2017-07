Vecinos batallan con el lodo

Por: Roberto Aguilar

Cada año que llega la temporada de lluvias, el lodo se vuelve un dolor de cabeza para residentes de la colonia Sonora, sobre todo en la esquina que forman las calles Caborca y Hermosillo.

Ellos quedaron marcados después de que hace un par de años sufrieron una de las peores inundaciones de su historia, cuando el nivel del agua subió más de un metro y derrumbó casas cercanas al Arroyo Sonora.

Sin embargo, lo que estas personas no entienden es por qué nadie les hace caso cuando, año con año, viven entre un elemento que para ellos es mucho peor que cualquier crecida de agua: El lodo.

Para los residentes de este sector, cualquier lluvia significa el inicio de un calvario en el que ya saben que nunca van a poder tener los pies limpios, un problema que es la más pequeña de sus preocupaciones.

Esto es porque cada temporada de lluvias, cuando el lodo lo invade todo, estas personas saben que los niños se van a enfermar, los autos se van a descomponer y la calidad de vida en este olvidado sector de Navojoa no va a ser más que una extraña palabra que nadie aquí sabe exactamente lo que significa.

Pidieron a las autoridades hagan algo al respecto, ya sea colocar algún firme que no sea haga lodo o en su defecto pavimentar.