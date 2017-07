Previniendo la hepatitis

Por: David Vázquez

En el marco del Día Mundial de la Hepatitis, el doctor Jorge Muñoz Camarena indica que es un padecimiento que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), padecen 240 millones de personas en el mundo. Pero se pueden tener ciertos cuidados para poder prevenirla.

HEPATITIS A

Este virus se encuentra ampliamente distribuido en el mundo e impide que el hígado funcione correctamente. El mecanismo de transmisión es fecal-oral, a través del consumo de agua o alimentos contaminados con material fecal de personas infectadas.

Para prevenir la hepatitis A debemos de adquirir o consumir alimentos sólo en locales comerciales autorizados; lavarse las manos de manera constante con agua y jabón; lavar frutas y verduras, y consumir carne, pescados y mariscos bien cocidos.

HEPATITIS B

Es un padecimiento viral que puede prevenirse mediante el uso de vacunas. Puede transmitirse a través de agujas o perforaciones a la piel con elementos contaminados, de manera sexual, o a recién nacidos a través del contacto de fluidos infectados.

Se previene mediante el uso de preservativos, relaciones sexuales seguras (pareja mutuamente única, uso de preservativo, abstinencia). No compartir jeringas.

HEPATITIS C

La patología en su tipo C constituye la principal causa de cirrosis, cáncer de hígado, falla hepática y trasplante de hígado, por lo que especialistas destacaron la importancia de su detección en forma temprana para evitar daños sobre el órgano. Se caracteriza, principalmente, por tener largos periodos sin síntomas, por lo que la mayoría de los individuos desarrollan la forma crónica del mal.

El virus de la hepatitis C, o también llamado VHC, se puede contagiar por vía sexual o a través de transfusiones de productos sanguíneos contaminados.

Se recomienda evitar los tatuajes, perforaciones y la acupuntura en lugares no seguros. No compartir artículos personales con posibilidad de contacto sangre-sangre o sangre-tejido; evitar inyecciones innecesarias y aplicadas en condiciones no seguras. En lo referente a la prevención por transmisión sexual, utilizar siempre métodos de barrera (preservativo), más aún si no posee pareja sexual única.

HEPATITIS D

Este tipo de hepatitis puede adoptar formas agudas o crónicas, el virus de la hepatitis D (VHD) es un virus cuya replicación requiere la presencia del virus de la hepatitis B (VHB). La infección por el VHD ocurre simultáneamente con la infección por el VHB o como sobreinfección.

La única forma de prevenir la infección por el este tipo de enfermedad es la vacunación contra la hepatitis B. Por lo tanto, las vías de transmisión de la hepatitis D es la misma que las de la B.

La prevención y el control de la infección se basan en evitar de la transmisión hepatitis B, así como la vacunación contra este virus y evitar el uso de jeringas sin contaminación.

HEPATITIS E

La hepatitis E es una enfermedad del hígado causada por la infección por el llamado virus de la hepatitis E (VHE). Este se transmite por vía fecal-oral, principalmente a través de agua contaminada, la ingesta de carnes poco cocinadas derivada de animales infectados y la transfusión de productos sanguíneos que presenten el virus.

En general, las precauciones son similares en todos los casos, entre los que destacan: Prácticas higiénicas como lavarse las manos con agua salubre, sobre todo antes de manipular alimentos; no beber agua o consumir hielo de pureza desconocida.