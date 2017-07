Pide Bomberos no molestar a las abejas

Por: David Vázquez

Hasta 10 reportes por apariciones de enjambres de abejas ocurrieron durante la semana pasada; registrándose una fuerte actividad de estos insectos, por lo cual es necesario que la población evite molestarlas para no propiciar un ataque masivo y comunicarse al 066 para realizar el reporte.

Osvaldo Villagrana, comandante del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón, destacó que mientras no se moleste el panal, no existen riesgos de ataques como han ocurrido en otras ocasiones.

En días pasados, en la colonia Beltrones los tragahúmo atendieron un incidente de agresión, donde no resultaron personas afectadas.

En este sentido, Osvaldo Villagrana exhorta a la población a hacer el reporte al 066, donde se canalizará a los grupos de rescate correspondientes para su atención, en algunos casos se hace el retiro del panal a través de agua jabonosa, en este caso los insectos mueren.

Indicó que se cuenta con el apoyo de dos apicultores, quienes algunas ocasiones ayudan con el retiro a través de técnicas especiales que permiten conservar con vida al enjambre de abejas utilizadas para la producción de miel. “Procuramos que éste sea siempre el mecanismo para retirar un panal, de esta manera les permitimos que sigan con su ciclo de vida”, dijo el funcionario municipal.