No cabe duda que este domingo 30 de julio quedará en la historia de Carril San Isidro, fecha que se definirá quien es el “mero mero” del sur de Sonora entre La Jazmín y El Pcpii.

Por: David Vázquez

Esto porque El Pcpii y La Jazmín unificarán sus coronas en 275 metros, dos ejemplares que hasta el momento son de lo mejor de la región.

FARMACIA SAN MARTÍN CABALLERO, donde encontrará todo para su caballo en medicamentos y accesorios. Cajeme y Jalisco. Tel: 413-02-47.

Carrera de pronósticos reservados, ya que los protagonistas de la carrera estelar del evento, han demostrado ser del mismo nivel, tanto que en las apuestas no se han concedido ventajas.

Aún así la gente de El Pcpii pide pescuezo o dinero barato, pero los dolientes de La Jazmín no han dado nada y sólo expresan que de parejo.

Por lo tanto, amigos carrereros, nos espera una bonita parejera de principio a fin, donde sólo resta esperar que sea una carrera limpia, que cada ejemplar se desarrolle a la perfección a la hora de la verdad y que gane el que mejor corra por la pista.

ANTECEDENTES

Estas bestias jugarían en el evento del pasado 9 de julio, sólo que El Pcpii se soltó a la hora de la verdad, corriendo a toda velocidad por la pista del “Majestuoso”.

GNX HORSE. Nutracéuticos especializados para caballos, suplementos vitamínicos y minerales. Encuéntrelos en la farmacia San Martín Caballero.

Tras ese incidente, la amiga Silvia López no quiso arriesgar a su ejemplar, pues después de ese soltón no correría igual el caballo, además de que lo arriesgaría a una lesión.

Y si hacemos memoria, tenemos que ambos ejemplares vienen de ganar en sus anteriores salidas, donde La Jazmín dio cuenta de El Felino, mientras que El Pcpii doblegó a El Jessie.

Curiosamente, esas carreras se jugaron el 30 de abril en San Isidro, donde La Jazmín le sacó ijar y pico a rabo a El Felino en 275 y 325 metros, respectivamente.

Por su parte, El Pcpii aprovechó que El Jessie se “ponchó” para pasarlo y ganarle con paleta en los 275 metros.

En esa ocasión es probable que si El Jessie no se hubiera lastimado, otra historia le cantaría a El Pcpii y por consiguiente hubiéramos sido testigos de la carrera que tenían Jazmín y Jessie.

La cuida

En cuanto a los físicos que poseen El Pcpii y La Jazmín podemos decirles que ambos están en perfectas condiciones, notándose que las cuadras Frankie López y Chichos no han escatimado para que sus consentidos lleguen en su máximo esplendor a este compromiso.

De hecho, los dos ejemplares traen un color más intenso, donde La Jazmín se ve mora prieta, en tanto que El Pcpii trae un color prieto brilloso.

Esto nos indica que no habrá pretextos, pues los contendientes se prepararon a consciencia y con tiempo para esta carrera de mucha polémica y sobre todo de mucha importancia.

Los jinetes

Obviamente el factor de la monta será muy importante, pues se esperan jockeys de mucha experiencia.

GASOLINERA NÁINARI… Si busca litro exacto en su gasolina, vaya a California y Náinari donde le despacharán litros completos. Una empresa más del Grupo Gómez.

Así que es probable que en La Jazmín veamos a Panchito Cárdenas, jinete oficial de los Chichos, mientras que en los lomos de El Pcpii no sería nada raro ver a Ramón Orduño, “Cheto” Martínez u otro jinete reconocido.

Otros posibles jockeys podrían ser Edgardo Ortiz, “Güero” Campoy, Cristian Montiel, Luis “Cáscara” Castillo, “Zurdo” de Magdalena y los jóvenes Alejandro del Cid y “Josecito” Espinoza.

Hasta mañana.