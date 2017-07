La resiliencia del #SonoraMoment

Por: Demian Duarte

Sí que sorprendió el empuje que mostró la economía de Sonora en el arranque de este año, ya que de acuerdo a datos ya consolidados del INEGI el Estado alcanzó ya una tasa de crecimiento de 6.7% al cierre del primer trimestre de este año, lo que da indicios de que lejos de extinguirse el fuego del #SonoraMoment sigue alimentándose de buen combustible y no se trata de un fenómeno ocasional o producto de la casualidad, sino del resultado de una gestión exitosa del desarrollo de los factores de producción.

Sé que a muchos este tema les podrá resultar aburrido, tedioso y hasta innecesario, sin embargo que la economía de nuestro Estado alcance una etapa de crecimiento que muchos misionábamos hasta más o menos la segunda mitad del 2018 desde ahora, es un indicador claro de que las cosas se están haciendo bien y que es necesario meter el acelerador a fondo para seguir por el mismo camino.

La gobernadora Claudia Pavlovich apenas ayer decía en sus cuentas de redes sociales que su Gobierno está haciendo una apuesta por el desarrollo del Estado y que se invierten recursos públicos en infraestructura con la finalidad de acabar con rezagos y apuntalar el crecimiento del Estado y de la capital, y puso como ejemplo el nuevo Hospital de Especialidades.

Y créame esa es la actitud necesaria y la determinación que ocupamos, ayer junto al proyecto del estadio se anunciaron obras de infraestructura por 440 millones de pesos adicionales, lo que forma parte de los ingredientes de esa mezcla que trae al motor de la economía de Sonora a toda marcha.

Y el asunto no es de partidos políticos, o de grupos en el poder, por ejemplo el miércoles el alcalde de San Luis Río Colorado, Enrique Reina Lizárraga anunció inversión en un estadio de beisbol en su Municipio, por 4 millones de pesos, y también es infraestructura, y hace un par de días él mismo habló del crecimiento de la economía en esa frontera, donde se van a crear 5 mil empleos. Usted debe saberlo, Reina es del PAN y Claudia Pavlovich del PRI y no importa su filiación política, porque el objetivo es impulsar a Sonora.

Lo mismo ocurre con Hermosillo, ciudad capital que crece a ritmo enloquecido y que en estos días ha sido centro de polémica por un grupo de personas que le tienen miedo al desarrollo y al progreso y han decidido oponerse a un magno proyecto de infraestructura hospitalaria.

Todos ellos son pobres, no en dinero, sino en información y en visión, porque ignoran lo que está ocurriendo con Sonora y su economía.

Mire, sobre este resultado de 6.7% le digo, no se crecía a este ritmo desde el 2012, cuando Ford invirtió cantidades importantes en la ampliación de su planta, y en este momento el crecimiento es producto del crecimiento del sector agropecuario, ya que Sonora está convertido en una potencia en el sector de alimentos, con exportaciones que alcanzaron 3 mil millones de dólares el año pasado y que ya hacen del estado el quinto lugar nacional por valor de su producción.

La industria sigue creciendo, sobre todo el sector minero y el sector de construcción (que es a donde se va el dinero del Gobierno) y poco a poco el consumo interno comienza a pintar, lo que comienza a configurar indicadores de una economía sólida.

Sonora es el tercer Estado más dinámico del país, atrás de Aguascalientes y Guanajuato y es fuera de duda el Estado más dinámico de la zona norte del país, y esto se ha conseguido a partir de un plan bien diseñado desde la oficina de Natalia Rivera, bien ejecutado por los secretarios Jorge Vidal Ahumada, Julio César Corona Valenzuela y Ricardo Martínez Terrazas.

A Claudia Pavlovich el segundo año le viene sentando muy bien, sus políticas de gestión de inversiones y promoción del desarrollo están prendiendo, y esto llevó a que el inicio de este 2017 marque lo que parece una tendencia sostenida.

La mezcla de indicadores de crecimiento, captación de inversión y generación de empleos no miente y Sonora para pasa por un momento, que ahora se debe prolongar. Por eso se llama el #SonoraMoment.

***

Ayer los vecinos de las colonias del Colosio Poniente, organizados en ese movimiento que se autonombra “Familias Unidas”, simplemente confirmaron lo que ya le decía, están radicalizados, no quieren el hospital, pero se hacen acompañar de criterios que a mi modo de ver siguen cargados de prejuicios y desinformación.

Creo que será pertinente que el secretario Gilberto Ungson y personal de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano se apersonen con ellos, les expliquen el proyecto y les muestren los dictámenes de impacto en movilidad urbana, impacto ambiental y de viabilidad del proyecto.

Sin embargo las expresiones de muchos de ellos me trasladaron a observar a grupos de inconformes que simplemente no quieren diálogo, sólo imponer su punto de vista, lo que es imposible en una negociación.

Por ahí alguna de las señoras que integran el movimiento dijo a nombre de sus vecinos que su posición no es negociable y que se oponen a que el hospital se construya en el punto designado para tal objetivo, así que desde antes de comenzar, el diálogo está roto.

