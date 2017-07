Despide Trump a Reince

El secretario de Seguridad Interna, John Kelly, fue nombrado nuevo jefe de gabinete, en sustitución de Reince Priebus, quien acompañó al presidente Donald Trump desde su primer día en la Casa Blanca.

“Tengo el placer de informar que he nombrado al general y secretario John Kelly como jefe del gabinete de la Casa Blanca. Es un gran estadounidense”, informó el propio presidente de Estados Unidos a través de Twitter.

El relevo ya era esperado luego de que Anthony Scaramucci fuera nombrado como nuevo jefe de Comunicaciones. Scaramucci había acusado a Priebus de bloquear durante cinco meses su llegada a la Casa Blanca***

Además, Scaramucci llegó a la conclusión de que Priebus era el principal responsable de recurrentes filtraciones a la prensa de datos internos de la Casa Blanca, incluyendo informaciones comprometedoras.

Incluso, esta semana Scaramucci realizó una explosiva llamada telefónica a un periodista de The New Yorker para presionarlo a que dijera quién le abastecía de informaciones desde la Casa Blanca. El contenido de la conversación se hizo público.

Scaramucci definió a Priebus en esa llamada como un “esquizofrénico paranoide, un paranoico”, y advirtió que sus horas como jefe de gabinete estaban contadas ya que lo habían identificado como el principal responsable por las filtraciones a la prensa.

Priebus, quien se desempeñó durante varios años como presidente del Comité Nacional del partido Republicano, había sido una pieza fundamental en la formación del Gobierno después de las elecciones, en el comité de transición.

Scaramucci, quien carece de experiencia política, fue nombrado jefe de Comunicaciones el pasado 21 de julio. Ese mismo día el portavoz Sean Spicer anunció su renuncia.