Por: Miguel Ángel Vega C.

Desde la noche del miércoles hasta ayer tarde anduvo por estas tierras el secretario de seguridad pública estatal ADOLFO GARCÍA MORALES, primero supervisando algunos retenes policiacos, después entregando volantes y finalmente colocando botones de pánico en diversos sectores del casco urbano. Todo lo que sea en pro de mejorar los índices de seguridad son bien venidos. Y aunque muchos digan lo contario, desde que anda por estos rumbos la GENDARMERÍA, si bien es cierto que la inseguridad no ha terminado de tajo, es innegable que los índices de balaceras con homicidios bajaron de manera sustancial. Y nos queda muy claro que mientras los viciosos estén dispuestos a seguir comprando y consumiendo droga, la inseguridad va a seguir, aunque la gente le echa la culpa a las autoridades por los índices de corrupción con la que han agarrado fama las corporaciones, pero creemos que será fundamental que como ciudadanos cada quien contribuya a que baje ese altísimo consumo de enervantes, cosa que difícilmente lograremos…………..

Donde dicen que se vive un sismo es en el PRD, derivado de los 45 mil miembros de ese partido que emigraron, lo cual por un lado puso nerviosa a doña ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO y por el otro puso loco de contento al PEJElagarto ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, no sólo porque le cayeron 45 mil votos más, sino porque también le pone a temblar las corvas a panistas y priístas que a decir de los políticos informados que viajan a la capital del país, estarán dispuesto a todo o casi todo, con tal de no dejar llegar a Los Pinos al dueño del Rancho La Chingada……….

A propósito de grillos ayer un paparazzi captó la imagen donde se juntaron el agua y el aceite. Dicho de otra forma, en un lugar no especificado, logró tomar el momento en que dialogaban el excandidato priísta a gobernador de Sonora, ALFONSO ELÍAS SERRANO y el exsecretario de Gobierno panista HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA y luego el que subió el material a las redes sociales le agregó la pregunta: ¿Futuros candidatos? Siendo ecuánimes, tanto uno como el otro gozan de prestigio y simpatías en sus respectivos partidos. Por ejemplo, en el caso de Alfonso, recordamos que perdió feo la gubernatura en contra de GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, por aquella maniobra gacha que le hizo el entonces gobernador EDUARDO BOURS CASTELO a ERNESTO GÁNDARA CAMOU, cuando este se la jugó con “El Vaquero” en la interna, donde “El Chapito Bours” le aplicó la aplanadora para que quedara de candidato su compadre Poncho Elías, pero la soberbia no les permitió cerrar las heridas que dejaron entre miles de simpatizantes de “El Borrego” y en la elección constitucional, les jugaron las contras, pavimentando el camino al uñas largas de Cananea. Luego entonces el oriundo de Arizpe, resultó más bien ser una víctima de las maniobras chuecas de quien en aquellos tiempos ostentaba el poder en Sonora, pero más tarde ENRIQUE PEÑA NIETO lo premió con la dirección general del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). Y en el caso de Larios, si bien es cierto que fue parte del sexenio de Memo Padrés, es preciso recordar que fueron los primeros dos años donde fungió como secretario de Gobierno y a esas alturas la gestión padresista todavía no se descomponía o al menos no era tan evidente el estiércol. Luego don Héctor, deja el cargo y se retira de Sonora para posteriormente aparecer con una senaduría en la Cámara Alta, es decir, no lo alcanzó a tocar la lumbre que más tarde quemara a sus excompañeros del “Nuevo Sonora”, que históricamente formaron la administración más desaseada en la historia de Sonora, de la que aún quedan secuelas, que la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO ha ido subsanando poco a poco. Por eso consideramos que Larios Córdova bien puede aparecer en las boletas del 2018………….

Quienes han sufrido las consecuencias de la descomposición social que se vive en el país, aseguran que ya no se puede confiar ni en su propia sombra. Y recomiendan tomar todas las precauciones a cada paso que se vaya a dar en esta vida. Dicen que ahora hay que tener cuidado hasta para tirar papeles a la basura, haciéndolos pedazos porque hay quienes se atreven a sacarlos y tomar datos personales, con los que después hacen negocios sucios o aprovechan para extorsionar, secuestrar o robar. Así de chueco está el mundo.