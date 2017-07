Siguen “amachados” vecinos de la Colosio

Por: Demian Duarte

El grupo de Familias Unidas del Sector Colosio Poniente reiteró su rechazo al proyecto del nuevo hospital general de especialidades que se construirá en la zona con inversión de mil millones de pesos, además de infraestructura vial y urbana con valor de otros 440 millones de pesos, pues consideran que la ubicación no es adecuada, razón por la que demandan que se reubique.

A nombre de los vecinos y familias de 23 cerradas residenciales, un grupo de personas que se identificaron como presidentes de los comités de las distintas colonias del sector, ofrecieron una rueda de prensa en la colonia Villa de Parras, en la que dejaron de manifiesto que no están en desacuerdo con el hospital y el proyecto urbano que lo acompaña, simplemente con la ubicación, que insisten en rechazar a pesar del anuncio que se hizo de inversiones en la zona y aseguraron que su postura no es negociable.

Detallaron que tienen el apoyo de comités vecinales en Villa de Parras, San Andrés, Seminario Residencial, Campanario, Nazareo Oriente, Nazareo Poniente, Residencial y Club de Golf Los Lagos, Casa Grande 1, 2 y 3, Puerta Grande Residencial, Obispos 1 y 2, La Rioja, Salvatierra, Compostela, La Encantada, Paseo de las Misiones, Corceles, Campo Grande, Las Provincias y Castello.

“Como coordinadores de nuestros fraccionamiento, somos los portavoces de la opinión de la mayoría de nuestros vecinos y no tenemos voceros oficiales con nombre y apellido, ya que uno de los objetivos iniciales es evitar los protagonismos personales”, anotaron a través de un comunicado que le entregaron a la prensa.

En el mismo tono, aseguraron que no se trata de un movimiento partidista, ni de una lucha entre clases sociales, pues según dijo señora Rosario García, presidenta de los vecinos de la colonia Seminario Residencial, “no es una pelea entre los fresas con los pobres, sino de que se hagan bien las cosas”.

Cuestionados respecto a la representatividad del movimiento en correlación con el número de familias que habitan el sector, aseguraron que levantaron firmas de la mayoría de los habitantes del sector y que se presentaron en número mil 006 junto al oficio que se entregó en la oficina de la gobernadora Claudia Pavlovich en rechazo a la obra.

Humberto Domínguez, presidente del comité de vecinos de Paseo de las Misiones, sostuvo que se recabaron firmas de la mayoría de los vecinos. Y que a pesar de que hay personas que habitan la zona y que aceptan el hospital, hay una mayoría que lo rechaza, aunque no ofreció mayor detalles de cómo se integra esa representatividad que los integrantes de Familias Unidas del Sector Colosio Poniente aseguran tener.

En el mismo tono, la señora Myrna Ballesteros, presidenta del comité de vecinos de Villa de Parras, apeló a la sensibilidad de madre de familia que tiene la mandataria estatal para que comprenda la postura de las familias del sector y determine que el proyecto del hospital sea trasladado a otro lugar, pues aseguraron se corren riesgos sanitarios, por el manejo de los desechos hospitalarios y otros factores.