Promueven uso del 089

Por: David Vázquez

Con el propósito de incentivar la denuncia ciudadana anónima, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) comenzó una campaña de difusión del teléfono 089, con el apoyo del sector empresarial.

El secretario Adolfo García Morales indicó que se trata de generar la confianza en la ciudadanía de que las denuncias son anónimas y que no les generarán algún perjuicio.

En el volanteo que se realizó en el crucero de las calles California y Guerrero, se informó a la comunidad que denuncien al 089 situaciones como extorsiones telefónicas, tiraderos de droga, corrupción de menores, personas armadas, maltrato a menores y violencia intrafamiliar.

“Es poca la denuncia que se hace al 089, por lo que invitamos a la comunidad a que denuncien a personas armadas, tiraderos de droga y otros delitos, ya que la llamada es totalmente anónima”, citó el funcionario.

El secretario de Seguridad Pública en el Estado añadió que todas las denuncias se canalizan y se les da seguimiento, hasta que culmina con su procedimiento respectivo, pues estamos vinculados con la fiscalía del Estado y con la Procuraduría General de la República (PGR).

“Mucha gente no denuncia por temor, pero en el 089 es anónimo, por lo que exhortamos a la comunidad a que lo haga; es por eso que estamos promocionándolo por medio del volanteo, información en escuelas y lugares públicos”, dijo Adolfo García Morales.

“La finalidad es que los cajemenses denuncien, porque si comparamos con Hermosillo, tenemos que es una diferencia enorme, ya que allá los ciudadanos sí hacen sus denuncias. Un ejemplo muy claro es que llevamos más de 500 puntos de venta de droga asegurados, tanto locales, como personas y eso nos ha permitido combatir más el narcomenudeo”, agregó García Morales.

BOTONES DE EMERGENCIA

Por otra parte, Adolfo García Morales informó sobre los botones de emergencia, los cuales permiten atender de casi manera inmediata situaciones de riesgo que pueden presentarse en establecimientos comerciales, escuelas y casas.

“Tenemos alrededor de cinco mil botones de emergencia para Cajeme, los cuales son gratuitos y servirán para que los comercios no se vean afectados por la delincuencia”, añadió el secretario.

“Si ustedes lo instalan en su casa, cuando tengan una emergencia de protección civil, de salud o de seguridad pública, no les pedirán sus datos, puesto que ya están registrados y georreferenciados y eso evita que haya llamadas en falso, porque si usted tiene un botón de emergencia y hace mal uso de él, se lo quitamos”, finalizó Adolfo García Morales.