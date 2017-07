Por: Miguel Ángel Vega C.

Nos platicaba ayer un priísta de hueso colorado, que se siguen equivocando quienes piensan que el sonorense MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA, ha perdido poder político. Asegura que lo que sucede es que conocedor de las lides políticas, prefirió mantenerse al margen un tiempo, dadas las circunstancias que vive el PRI a raíz de la baja simpatía del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO. Y prueba de que MF no está débil, es la reunión que se llevará a cabo el próximo martes en la Hacienda de Los Morales, en la colonia Polanco de la capital del país. Ahí se reunirá nada menos que con la mayoría de los 182 diputados federales que integraban la fracción parlamentaria del PRI que le tocó coordinar, como parte de la LXII legislatura (ayer ya habían confirmado 132). Por cierto el tricolor informante nos comentaba que el alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, además de haber sido parte de esa bancada, fue vicecoordinador a un lado del oriundo de Villa Juárez, por lo tanto seguramente hará acto de presencia. Por supuesto que los temas fundamentales a tratar serán meramente grillos y tendrán relación directa con la asamblea nacional que se llevará a cabo el próximo 12 de agosto, donde se establecerán las bases para la convocatoria tendiente a extraer el candidato a la Presidencia de la República. Por lo tanto la reunión del martes va a calentar el cotarro a morir y sin temor a equivocarnos a dos que tres les van a temblar las corvas………….La ciudadanía ha visto con muy buenos ojos la disposición de las autoridades municipales de iniciar una batida en contra de los carros sin placas dado que generalmente ese tipo de autos son utilizados para cometer actos delictivos. Pero el buen juez por su casa empieza y el alcalde FFCH, ya giró instrucciones al secretario de Seguridad Pública, ANTONIO GUTIÉRREZ LUGO para emplacar la totalidad de las unidades tanto pick-up como motocicletas. En tanto el jefe policiaco mediante una circular ordenó a los jefes y la tropa para que emplaquen sus carros sean mexicanos o “chocolate”. Lo que sí dejó bien claro el edil es que este no es un operativo contra autos de procedencia extranjera, sino contra todo auto que circule sin placas del origen que sea. Para quienes tienen autos mexicanos hizo la invitación a que se acerquen porque la batida viene dura y no habrá privilegios para nadie, mientras que en el caso de los “chocolate”, llamó a los líderes como FIDEL LUGO AYALA para que proporcionen los listados de propietarios a fin de tenernos bien identificados y en caso ofrecido poder localizar a los dueños y llamarlos a cuentas, cuando el caso lo amerite…………..Una linda bofetada les pegó el Gobierno del Estado, por conducto del Secretario de Salud, GILBERTO UNGSON BELTRÁN, a los vecinos de algunas colonias de Hermosillo que se oponen a la construcción del mejor hospital que tendrá el noroeste del país, en el que se invertirán mil millones de pesos. Y los señores en una actitud indolente, retrógrada y clasista se oponen a la obras, dizque por el tipo de gente (humilde) que arrimará ese complejo, que provocará que caiga el valor de sus propiedades. ¡¡Qué cerebro!! Pero resulta que ayer el mero mero de Salud Estatal, realizó la presentación ante los medios informativos, donde da a conocer que al proyecto original se les agregan nada menos que 440 millones más para obras alternas que mejorarán sustancialmente las vialidades, el sistema de drenaje, entre muchas otras cosas, que contribuirán al desarrollo de ese sector de la capital. Y por cierto se dice que hoy ofrecerán una rueda de prensa los vecinos inconformes, mediante una organización que formaron de nombre “Familias Unidas”, pero que seguramente están destinados al fracaso porque su causa los coloca como elitistas que si bien tienen todo el derecho a la libre manifestación, no creemos que sus demandas encuentren eco, ni con las autoridades ni con el resto de la comunidad hermosillense y sus alrededores por la insensibilidad que manifiestan………….Nos llamó como agua para chocolate el señor ELISEO BELTRÁN AUDEVES, propietario de Mariscos El Gordo del Campo 60, que ahora se ubica en París casi con 200, para lamentar que el edificio donde anteriormente tenía su negocio de la calle 9 casi con 300 en la citada comunidad rural, fue literalmente desmantelado por el hampa que ha sentado sus reales en ese pueblo otrora tranquilo. Dice que a pesar de estar a unos metros de la Comandancia de la Policía Municipal, los ladrones le robaron todo el cableado eléctrico, la tubería de cobre e hicieron un boquete en la pared para extraer algunas cosas de valor del interior. Y lo más triste de todo es que no interpondrá denuncia alguna porque asegura que será tiempo, saliva y esfuerzo dioquis.