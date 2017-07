J.C. RUIZ

No todo, por fortuna, es negativo en nuestro país, que por poco se nos desmorona completo, en las manos, como lo hizo sentir en humana oración, el actual Presidente de México, a quien por lo visto, le ha tocado bailar con la más fea. Que no todo es deprimente lo indica una noticia fechada en Ensenada, Baja California, que nos dice, en síntesis, lo siguiente:

“Los comerciantes y empresarios de Ensenada, informan que ha comenzado a reaccionar favorablemente la situación y que se están recuperando noventa y cinco mil dólares diarios, por conceptos de turismo, ventas, etc”.

Otra noticia que nos anima un poco y nos alienta para dormir unas horas en paz es ésta: “Será implacable la Procuraduría de Justicia de la República, contra los ex-funcionarios que cometieron fraudes”.

Lo que no dice la nota es que, en el caso de que cumpla la Procuprocesando a tantos bribones de uno y otro bando, de dónde sacará cárceles o celdas para darles cabida a esos delincuentes. A menos que haga como el viejo general revolucionario Pánfilo Natera quien decía, cuando eran muchos los presos: “A falta de prisión, una cuerda alcanza para todos”.