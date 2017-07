No estoy buscando venganza: Gloria Trevi

“De ninguna manera estoy buscando venganzas, sólo que se me haga justicia por tantos años de expresiones y declaraciones ligeras que me causaron tanto daño a mi carrera y a mi familia”, afirmó Gloria Trevi.

Sin querer abundar en el proceso legal que tiene contra TV Azteca y la conductora Paty Chapoy, la cantante y compositora mexicana solo se dijo satisfecha que en días recientes un juez de Estados Unidos permitió continuar el proceso legal con una demanda por daños.

“Con esto también me gustaría mucho que las cosas cambiaran, que se acabara mucho de eso del periodismo sin sentido que se hace con acusaciones sin sustento, que buscan solo vender y nunca piensa en el enorme daño a la imagen del artista o a la familia de éste”, externó.

Gloria Trevi declaró vivir un momento de ensueño con su gira “Versus World Tour” al lado de Alejandra Guzmán, la cual ha cumplido mes y medio de presentaciones por distintas ciudades y que ha sido considerada uno de los mejores shows en lo que va del año.

“Ha sido todo tan bonito porque independientemente de la gira y lo que tú quieras como artista y la satisfacción tan grande poder estar en los escenarios y ver el cariño de la gente y ver que la gente está tan feliz y tan emocionada”, destacó.

“Recién veía videos de unos fans que estaban comprando boletos haciendo filas para recogerlos en Monterrey, son muy lindas esas expresiones y nos motiva que ahora vamos a lugares tan lejanos como Nueva York y a todos esos lugares del mundo”, resaltó.

La gira con boletajes agotados ya visitó las ciudades de Los Ángeles, San Diego, San José, Fresno, Denver, Chicago, Milwaukee, Ciudad de México, Dallas, Austin y Houston.

“Versus World Tour’ se prepara para visitar en agosto las ciudades de Detroit, Nueva York, Washington, McAllen y Laredo.

Cuestionada sobre si la posibilidad de abrir más fechas, comentó que por el momento es difícil “porque las dos ya teníamos contratos previos, lo que lo hace más complicado, pero seguiremos juntas en todo lo que sea posible”, acotó.

Trevi comentó que en el show tanto ella como Guzmán “presentamos una entrega total a nuestros seguidores y acepto que sí hay una disputa entre ambas por dar lo mejor, pero es solo profesional y ahí los únicos que ganan son nuestros seguidores”.

“Lo hermoso es ver que aquella rivalidad que surgió en radios o por medios de comunicación no existe. Somos grandes amigas y nuestra amistad se ha fortalecido a lo más grande”, aseguró.

Los fans en los conciertos tienen una respuesta impresionante de querer asistir y de unirse, no importa a quién sigan, solo van a disfrutar de un concierto entregado con amor y corazón, enfatizó.

Trevi aseguró que ambas siguen innovando de concierto en concierto. “Hacemos cosas diferentes en el escenario y no hay un concierto igual al anterior, es como una competencia amistosa de ver quién puede dar más, un plus”.

El disco “Versus” de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán es número 1 en los listados Top Latin Albums y Latin Pop Album de la revista Billboard luego de su lanzamiento hace menos de un mes.