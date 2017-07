En lo que fue la tradicional junta de los miércoles de San Isidro, se tocaron varios puntos de suma importancia, sobre todo el acuerdo en el que se involucraron a la mayoría de las cuadras presentes.

Por: David Vázquez

El convenio fue el siguiente: Ejemplar que no cumpla con el horario otorgado por Carril San Isidro para desarrollar el evento, automáticamente perderá el compromiso por forfit o descalificación, y deberá pagarle a su contrincante el monto acordado por ellos mismos; de lo contrario, la empresa se verá obligada a vetar indefinidamente a la cuadra incumplida hasta que salde el compromiso.

Por lo tanto las cuadras que no estuvieron en la junta se les invita a que el domingo pasen a firmar el acuerdo, ya que de lo contrario no se les programará para futuros eventos.

Obviamente la mayoría manda, por lo que ejemplar o percha que no cumpla con las reglas establecidas, sencillamente será vetada.

Esto es con la única finalidad de que los eventos se realicen de la mejor manera posible y que el público salga con un grato sabor de boca por el espectáculo presentado por Carril San Isidro.

Sólo es cuestión, señores, de que todos pongamos nuestro granito de arena y verán que las cosas se pueden hacer como en el Hipódromo de Hermosillo.

En otro orden de ideas, tenemos que varias perchas solicitaron que la pista esté en buenas condiciones, ya que en algunas ocasiones queda dispareja en cuanto a la humedad se refiere.

Además se platicó de los cables de acero y resortes de las trampas, los cuales necesitan mantenimiento, por lo que seguramente el ingeniero Carlos Cajigas ya tomó cartas en el asunto.

Asimismo, la gerencia del “Majestuoso” dio a conocer las fechas para los próximos eventos, siendo el 20 de agosto y 10 de septiembre.

Terminada la sesión, los presentes en la reunión de carrereros se deleitaron con un exquisito borrego al horno que preparó Agropecuaria Los Rabicanos, en coordinación con la Farmacia San Martín Caballero de Pepe Rabicano, el cual fue todo un éxito, pues todos repitieron plato junto con sus respectivos frijolitos y sopa fría.

LA JERINGA VS. EL TÓTOLY

Pasando a otra de las carreras estelares de este domingo de San Isidro, tenemos un duelo entre dos bestias que vienen de perder en el pasado evento de San Isidro.

Tanto La Jeringa como El Tótoly se toparon con ejemplares de otro nivel, razón por la que los blanquearon con tanta facilidad.

La Jeringa fue presa de El Cenicero, mientras que El Tótoly nada pudo hacer ante Don Lorenzo, resultado muy ligeros el apalusa de los Chichos y el alazán de la Hacienda Santa María.

Así que señores tanto La Jeringa como El Tótoly no quieren saber quien se las hizo, sino quien se las pagará, por lo que se espera un bonito compromiso entre Rabicanos y Semilleros.

La morita de los Hermanos Millán ya debe de estar más aclimatada y en mejores condiciones, razón por la que la están marcando como favorita, pero no debemos descartar al consentido de los Bórquez, ya que el prieto es un caballo jugador y ligero.

Y si le agregamos que La Jeringa ofrece pescuezo de ventaja a ley de carrera, pues el amarre se empareja aun más, ya que El Tótoly ha demostrado que no es del montón.

CHIPEADO DE POTROS

Ayer por la tarde, en las instalaciones de San Isidro, se chipearon a 4 potros nacidos en el 2017, siendo 3 de la cuadra San Isidro y 1 de la Kay-Tento.

Los añales de la San Isidro son hijos de Doña María y SSS, además de La Triguera y La Daniela con El CRES.

Rápidamente el médico Fernando Rincón les aplicó el chip, con el que ya están listos para inscribirse en la potrillada del 2019 del Mayo.

Enseguida le tocó el turno a la cuadra Kay-Tento, quien llegó con un potro alazán descolorido, careto y rayado, el cual es hijo de La Lencha y El SSS.

Por lo tanto, señores, se les invita a la próxima chipeada, la cual ser llevará a cabo unos días más, sólo es cuestión que se junten varios potros.

Hasta mañana.