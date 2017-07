Alex Lora cantará duro contra Trump

En su primera gira a Canadá el cantautor mexicano de rock, Alex Lora, tocará con su banda El Tri en Vancouver para que “la raza de este lado del norte se olvide de sus broncas”.

En entrevista, el compositor de “Chavo de onda” adelantó que aprovechará la ocasión para cantarle al mandatario estadounidense Donald Trump desde este lado del continente las rolas que le ha compuesto desde mediados de 2016.

En una parte de su canción sobre Trump, incluida en su álbum número 50 de pronta aparición, Lora canta: “Si te mueres, todo el mundo te lo va a agradecer Donald Trump, ¿por qué no te mueres?” y se pregunta “por qué la gente buena onda se tiene que morir y los nefastos indeseables nomás no se quieren ir?, si te mueres Trump, todo el mundo te lo va a agradecer”.

Cuando el republicano aun no era candidato a la Presidencia, Lora le compuso dos canciones, las cuales sigue interpretando con mucho fervor en teatros de México, Estados Unidos y ahora Canadá, porque “estas rolas en este momento rifan durísimo”.

Sin dudarlo, dijo que hay que agradecerle “a Donaldo” porque “ese güey nos mantiene unidos a todos los mexicanos en contra de él”.

El legendario artista, quien ha puesto en sus letras a presidentes, empresarios y personas “sin nombre”, consideró que sus rolas serán como un “reconocimiento y homenaje” al presidente que ha declarado que los mexicanos son ladrones y violadores: “le vamos a hacer un homenaje a nuestro querido Donaldo”.

Lora dará un concierto en Seattle, Washington, el 4 de agosto próximo, otro en Portland, Oregon, el 5 de agosto y después viajará al norte para cantar en el Rickshaw Theatre de Vancouver el 6 de agosto.