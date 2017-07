Por: Joel Luna

VICTORIA sufrida de Estados Unidos ante Jamaica en la Copa Oro, pero victoria al fin, que es lo que cuenta. Los jamaicanos se revelaron y por poco mandan a tanda de penales y ponen en predicamento a los de Bruce Arenas.

Lo que sí causó hasta cierto punto extrañeza fue que, a pesar de que México no tenía nada que ver con ese juego, en el estadio se dejo escuchar el “¡eeeehh Pu…!”. ¿De qué se trata? Nomás falta que le cuelguen el milagrito a la FMF.

POR CIERTO, el grito modificado como “¡Eeehh, Santos!” se dejó escuchar ayer en el partido de Copa ante Chivas en TSM. La afición de Santos, queriendo mejorar la palabra y suavizar la situación, primero con la FMF y luego con los aferrados de la FIFA.

FUE TAL el pique que se dio el pasado sábado en la función de box amateur entre el peleador de Víctor “Chino” Barrón que enfrentó a Arturo “Guáguara” Jr., que se está cocinando al revancha para el próximo sábado. La decisión el fin de semana anterior fue un salomónico empate; el pupilo de Arturo Reyes se está preparando fuertemente esta semana porque quiere llegar y demostrar que él puede con el paquete. Eso es bueno para el pugilismo amateur, ya que aumenta el nivel del equipo cajemense 121 campeón estatal.

AYER recibimos una grata llamada telefónica de nuestro buen amigo Santos Moreno, entrenador de Orlando “Siri” Salido. Santos está actualmente en Nogales, Sonora, y prepara peleadores para que destaquen en el terreno profesional. Sabemos de la calidad del señor Moreno, así que seguramente estos jóvenes que se están preparando en su establo llegarán lejos dentro del terreno profesional.

LAS ÁGUILAS del América se molestaron ante la actitud del hermano menor de Gio do Santos. El Villarreal ya informó que no le renovó; el América empezó negociaciones, pero acusa el ex jugador del futbol español de usar esa negociación para firmar con el Galaxie de Los Ángeles, donde milita su hermano mayor. No sabemos dónde vaya parar esto, pero el pleito está bueno.

LOS Dodgers siguen como el mejor equipo de Grandes Ligas; al parecer, el factor anímico no causó estragos ante la ausencia de Clayton Kershaw. El estrella de la loma de los disparos estará fuera algunas semanas y eso debió haber pegado fuerte en el ánimo de los peloteros, pero parece que están bien concentrados con lo que están haciendo y bien enfocados para llegar a la Serie Mundial. ANTES de cerrar estas líneas, quiero agradecer a mi compañero y amigo Francisco Minjares por la invitación que me hizo llegar para dar una plática en la Universidad Vizcaya con alumnos de Comunicación. Fue un verdadero honor charlar de nuestra experiencia dentro de la crónica deportiva y de lo que hemos hecho al cubrir eventos de talla internacional. Fue gratificante. Gracias a los alumnos por prestar atención y por hacerme sentir importante.