Promete Yunes desenmascarar a Javier Duarte

El gobernador de Veracruz, el panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares, informó que será el próximo 6 de agosto cuando entregue a la PGR videos, grabaciones telefónicas y pruebas contundentes que involucren más las redes de corrupción y desvío de recursos del ex gobernador priísta, Javier Duarte de Ochoa; su esposa, Karime Macías, y el círculo familiar cercano a ellos.

Detalló que lo hará en un domingo por la tarde, para no distraer sus actividades como mandatario, razón por la que será un Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República (PGR) quien le tome la declaración o él mismo acudirá a la dependencia federal para entregar dichas pruebas.

En rueda de prensa, tras participar en la destrucción de armas decomisadas por la Sexta Región Militar, Yunes Linares volvió a señalar que además de Karime Macías, esposa de Duarte, hay pruebas contundentes de que su hermana, Mónica Macías Tubilla; el suegro de Duarte, Antonio Macías Yasegey, y otros integrantes del círculo familiar y de amistades, también desviaban recursos.

Por separado, el fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, afirmó que su dependencia ya entregó “todas las carpetas de investigación” a la PGR en contra de los servidores públicos cercanos a Duarte, donde van incluidos desde sus ex tesoreros Vicente Benítez, Juan Manuel del Castillo, Tarek Abdalá y Alberto Silva (todos ellos con fuero constitucional actualmente por su investidura de diputados), por lo que ya será la PGR, el Congreso de la Unión y el Congreso local los que actúen para tramitar y darles cauce a sus respectivos juicios de procedencia.

“Hay muchos asuntos en relación a los hoy diputados federales y locales, a quienes nosotros les iniciamos investigación aquí en el fuero común, pero que la PGR ya se llevó los expedientes en su calidad de atracción. Y yo he sido enfático, en que ya tendrían que haber sido llamados a cuentas, pero son temas que ya no los tiene la Fiscalía”, justificó Winckler.

En cuanto a las pruebas contra Javier Duarte y sus cómplices, el gobernador Yunes Linares fue cauteloso y no quiso deslindar responsabilidad alguna sobre los integrantes del PAN con cargo directivo y que pactaron con Duarte e incluso trabajaron para el Gobierno priísta.

“No lo sé, lo sabrá la Fiscalía, habría que preguntarles a ellos, como dependencia autónoma”, dijo.