Preparan huelga en Telmex

El secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Francisco Hernández Juárez, se quejó de que todavía no quedan claras las reglas en materia laboral con la separación funcional de Teléfonos de México (TELMEX) impuesta por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Entrevistado después de firmar un convenio entre el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) con la Caja de Ahorro de los Telefonistas para su incorporación a [email protected] de la Gente para la oferta de los servicios financieros a socios y sus familias, el líder sindical reiteró que lo que está haciendo el IFT no se había visto “en ninguna parte del mundo”.

Además, afirmó que la división de una empresa de telecomunicaciones, en las condiciones que quiere el IFT, no ha funcionado en Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra, donde se ha aplicado.

“Queremos que el IFT lo eche atrás. El IFT ha dicho que ya no puede cambiar la decisión, pero eso no es cierto. En un principio, a una televisora le ha dicho que no era preponderante y 18 meses después le ha dicho que siempre sí era preponderante, aunque las sanciones son de risa, pero bueno, el chiste es que cambió de opinión”, fustigó.

Hernández Juárez recordó que el sindicato tiene un amparo que demuestra que el IFT afecta sus derechos laborales y están emplazando a huelga para el 25 de septiembre, porque si no hay voluntad para defenderlos, serán los telefonistas quienes se defenderán.

“La afectación consiste en que, a la empresa nueva, que se pretende crear, se le deja como obligación a Teléfonos de invertirle, pero no se le permite cobrar por sus servicios, la competencia lo va a usar gratis. Teléfonos ya ha dicho que no le va a invertir si la obligan a subsidiar a la competencia. La competencia tampoco quiere invertir porque si la obligan a usarla gratis y no tiene ningún incentivo, pues la red se deteriora y los resultados son contraproducentes”, explicó.