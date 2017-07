No todos los llamados son emergencias en Cruz Roja

Por: David Vázquez

Para Cruz Roja Mexicana, una emergencia es una situación que pone en riesgo la vida de una persona o un órgano en un lapso no mayor de 12 horas, indicó el comandante de la delegación de Ciudad Obregón, José Luis Osegueda.

Considerablemente a esta benemérita institución, y de acuerdo con las cifras que arrojan los registros, solamente 4 de cada 10 son clasificadas como emergencia.

Esto se debe, no a la falta de atención de los paramédicos de Cruz Roja, si no a la falta de conciencia de quienes solicitan el servicio, la inexperiencia de qué hacer en caso de accidente o el miedo.

Asimismo, José Luis Osegueda expresó que en la región hay muchas personas diabéticas, por lo que al olvidar tomar sus medicamentos y dejar de comer se marean y se sienten mal, por lo que les ha tocado asistirlos y al hacerles algunas preguntas al paciente y familiares, el problema se resuelve con una cucharadita de miel.

“Muchas veces la ciudadanía se queja por el servicio, el cual siempre se ha brindado, sólo que en algunos casos no podemos atender una verdadera emergencia, por andar atendiendo casos que realmente no necesitan de socorristas”, agregó.

Por ello es importante que la ciudadanía, además de coadyuvar en la prevención de accidentes, conozca de primeros auxilios y cuales situaciones son de emergencia, finalizó José Luis Osegueda, comandante de la Cruz Roja en Cajeme.