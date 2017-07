Menos curvas, mismo talento

“Yo soy la competencia de mí misma, compito conmigo, con nadie más y soy yo a quien tengo que vencer. Soy mi mejor amiga y también a veces he sido mi peor enemiga”, reflexiona Erika Alcocer, quien fue la ganadora de la segunda generación del reality La Academia y actualmente sigue en la lucha de ganarse un lugar en la música, lo que también incluyó un cambio drástico de imagen.

“Quería mejorar mi aspecto físico y con eso sentirme mejor en muchos sentidos, fue algo completamente orgánico, lo decidí, lo hice. Se llegó el momento porque todo lo que te llega es porque estás lista para un nuevo examen de tu vida. Ya había pasado por muchos intentos y formas de atentar contra mi cuerpo, de muchas formas de no amarme y creer que estaba haciendo lo correcto”.

El año 2014 fue un parteaguas no sólo en su carrera sino también en su vida personal porque gracias a una buena alimentación, ejercicio y disciplina, logró bajar 30 kilos.

“Eso fue llamativo para la gente, salí en revistas, en televisión abierta y en las redes sociales como la novedad de la transformación, en ese entonces no estaban de moda como ahora”.

Fue tan extremo el cambio que cuando la contrataban para algún evento, Erika explicó que la gente no la reconocía, por eso cree que debió manejarlo de otra forma e incluso hacer parte del proceso a los medios de comunicación, para que registraran su evolución, que no sólo incluyó asesoría de acondicionamiento físico sino también ayuda psicológica.

“Cuando pasaron los meses y vi la transformación hasta yo me asusté porque fueron 38 kilos, casi 40 en total. Al principio era alguien con la que no estaba acostumbrada a vivir, ni a lidiar porque mentalmente seguía siendo la misma, entonces durante mucho tiempo tuve dismorfia”.