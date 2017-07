Latente problema de perros de calle

Por: Roberto Aguilar

El problema de perros en la calle está siendo difícil de combatir, por la gran cantidad de animales que se dejan en abandono, así como también la falta de conciencia y sensibilidad de esterilizar y hacerse responsables de sus mascotas.

La directora de zoonosis de Navojoa, Karla Martínez Díaz de León, destacó la cantidad de agrupaciones que surgen en pro de los animales, pero es necesario y urgente el trabajo en equipo para atacar este problema.

“Eso es bueno e interesante, pero lo que sí es un hecho que la sobrepoblación de animales de calle es muy grande y todo por la falta de conciencia de la sociedad”.

Lamentó que llegará un punto en que harán falta manos para luchar por esta causa, si en lo inmediato no se educa a la sociedad de no dejar sueltas o abandonadas a sus mascotas.

Aseguró que una de las causas principales de la sobrepoblación de animales callejeros, es que las personas dejan a sus mascotas libres y estas se reproducen naturalmente al no estar operados.

“Lo ideal es que si vamos a tener mascotas es la esterilización, si todos fuéramos consientes de esto, otra historia sería, pero mientras no tengamos esa cultura y sigamos dejando los animales libres, estos por su naturaleza seguirán reproduciéndose”.

Comentó que la sobrepoblación involucra riesgos en la salud de los ciudadanos, debido a casos de mordedura de animales que presenten padecimientos de rabia, plagas de alimañas como pulgas y garrapatas, relacionados a enfermedades como la rickettsia, enfermedad de Lyme, y afecciones gastroenterológicas en el caso de la contaminación de heces en la vía pública.