Iván “Zurdo” Álvarez parte a Durango

El sábado enfrenta a Luis “Cotto” Vidales

Por: Joel Luna

El destacado púgil cajemense, Iván “El Zurdo” Álvarez (26-7, 16 KO’s) partió ayer rumbo a Durango para su compromiso contra Luis “Cotto” Vidales (12-4, 6 KO’s), pero antes de abordar el avión, el obregonense pronosticó que va por el nocaut y que será contundente.

El combate del “Zuedo” ante Vidales será el pleito estrella de respaldo dentro de la cartelera que presenta Promociones del Pueblo, en asociación con Cancún Boxing de Pepe Gómez y Boxing Time de Memo Rocha en el Auditorio del Pueblo de Durango, en el marco de su Feria Nacional 2017.

“Si me preguntan a qué voy a Durango este fin de semana, sólo les puedo decir que voy a arrancarle la cabeza a este chavo Vidales. Por primera vez en su vida se va a topar con un hombre de verdad, no sabe en la que se metió, el dolor que va a sentir el sábado nunca se le va a olvidar”, sentenció el “Zurdo” Álvarez al capitalino “Cotto” Vidales previo a su pelea del sábado.

Y es que Vidales y Álvarez protagonizarán una batalla que pinta para ser de poder a poder entre dos ponchadores natos; sin embargo, el del norte del país advierte que será una verdadera guerra arriba del ring.

“Ya he visto las peleas del ‘Cotto’; tiene lo suyo, pero nada como para asustarme. Me queda claro que apenas lo toque y lo voy a clavar, vamos a salir con todo al ataque, no le vamos a dar chance de nada, yo cuando subo al ring pienso que estoy enfrentando al campeón mundial y no a jugar a las barbies”, agregó.

La combinación Vidales-Álvarez será el respaldo para el choque internacional entre el lagunero Cristian “El Diamante” Mijares y el venezolano Rafael “El Potro” Hernández, además del tercer compromiso profesional del ex olímpico Elías “El Tigre de Zitlala” Emigdio, ahora frente a Moisés “El Ganzo” Adame.

“A que vean mi récord les debe quedar claro, aquí donde me ven llevo humildemente solo 16 nocauts, con eso digo todo”, concluyó.