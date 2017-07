Por: Miguel Ángel Vega C.

Hay quienes defienden a capa y espada el Nuevo Sistema de Justicia Penal, argumentado que es una nueva forma de aplicar la ley. Sin embargo, hay quienes lo hacen tan ciegamente que ignoran el descontento social que ha ocasionado, al dar la impresión en la práctica de que busca defender a los delincuentes e ignorar a las víctimas. En una plática informal en días pasados con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado FRANCISCO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, nos decía que los mexicanos no tenemos la cultura para asumirlo, por eso ha crecido ese descontento social, haciéndose necesario que los legisladores tanto locales como federales, se apliquen para hacerle los cambios pertinentes para adaptarlo tanto a los tiempos actuales como a las circunstancias en materia delictiva. Pero recientemente nos enteramos de los 24 delitos que para el nuevo sistema dejan de ser graves, aún siéndolo, cayendo en una contradicción con los hechos delictivos que vivimos a diario. Para eso le citamos y le comentamos algunos ejemplos: Las LESIONES dejan de ser graves, es decir, usted puede agarrar a quien le dé la gana y medio matarlo y no estará cometiendo nada grave. EVASIÓN DE PRESOS, también dejó de ser grave, es decir que cualquier reo que organice la evasión de alguno o varios presos de alta peligrosidad que impliquen una amenaza para la sociedad, será tratado con consideraciones porque no fue tan malo lo que hizo. PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD CON FINES SEXUALES, de la manera más inconsciente fue excluido de la lista de delitos graves, así que si a cualquier pelafustán se le antoja robarse a huevo una de sus hijas amigos lectores, ni lo acuse porque rápido saldrá del bote, dado que los señores legisladores consideraron sencillo el delito y allá usted si gusta tomar la ley por su propia mano, que será lo más seguro. DAÑOS EN PROPIEDAD a estas alturas es un delito simple por el que el autor no recibirá castigo ejemplar, dado que en el Congreso de la Unión concedieron esos beneficios. Así que si le cae gordo algún vecino agarre un garrote y hágale pedazos el carro al fin que si van por usted los policías enseguida saldrá libre y hasta se podrá dar el lujo de burlarse de él, porque si se declara en condiciones de pobreza posiblemente ni le exijan que le pague los daños. Eso sí, cuídese del vecino, porque ante la frialdad de las leyes, un día se puede hartar y al que van a hacer pedazos es a otro. Y para finalizar el ALLANAMIENTO DE MORADA a estas alturas del partido, tampoco es grave, así que si a usted se le antoja ver en paños menores a su vecina puede hacerlo con toda confianza, porque no va a pasar de que venga la policía por usted, pero en menos que cante un gallo andará libre, listo para verla de nuevo. Nada más que si tiene marido agárrese fuerte, porque el día que lo vea le va a tirar con lo que tenga a la mano. Le agregamos estos tres últimos comentarios sobre los tres últimos delitos a que nos referimos, porque con esa tibieza del NSJP está provocando enfrentamientos entre víctimas y victimarios, dado que no todos aguantamos la mediocridad de las leyes o la burla de los delincuentes que salen libres fácilmente. Y ahí es donde está la gravedad de ese hartazgo social del habla el señor presidente del STJE, pero que por lo visto duraremos rato para que las cosas caminen con normalidad, por lo pronto tendremos que seguir siendo víctimas de latrocinios, daños, lesiones, al no haber quién le ponga freno a esta situación………….Desde esta humilde trinchera nos unimos a la pena que embarga al exagente fiscal FRUCTUOSO MÉNDEZ VALENZUELA, por el sensible fallecimiento de su señora madre, doña EMILIA VALENZUELA FLORES, viuda de don ALEJANDRO MÉNDEZ LIMÓN, cuya velación se está llevando a cabo en la población de San José de Bácum, hasta donde ayer y hoy se han dado cita familiares e innumerables amigos de “El Tocho” como popularmente se le conoce……………Qué le parece que los dos senadores peor evaluados se llaman JOEL AYALA ALMEIDA y CARLOS ROMERO DESCHAMPS. Ambos tienen dos cosas en común. La primera, que los dos son priístas, pero esto no creemos que tenga mucho que ver en su flojera porque hay legisladores del tricolor que se la rajan trabajando. La segunda, que ambos son líderes sindicales y eso es lo malo. Uno de los burócratas federales y el otro de los trabajadores de PEMEX, o sea, los muchachos no tienen problemas económicos, ni necesidad alguna de esforzarse elaborando leyes o modificando otras, para beneficio de sus representados, toda vez que Juan Pueblo les vale un cacahuate.