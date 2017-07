Fonsi y Daddy tienen el derecho de “Despacito”

Luis Fonsi y Daddy Yankee tienen derecho de exigir por la vía legal que su tema “Despacito” no sea utilizado, adaptado o mutilado por cualquier persona, incluyendo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien recientemente lo usó en una campaña política, afirmó el especialista en Derecho de Autor, el mexicano Roberto Cantoral Zucchi.

“Los autores y compositores de cualquier nación tienen legítimamente el derecho de autorizar o prohibir la utilización de su obra o mutilación, alteración o adaptación de la misma. Es un derecho moral, inalienable, por lo que tanto Fonsi como Yankee serán los únicos en permitir o no que se utilice su tema con fines políticos o comerciales”, aseguró en entrevista.

“El autor puede demandar solo, en conjunto con la sociedad de gestión colectiva que lo represente o conjuntamente con su editor e iniciar el procedimiento legal”.

Expresó que serán Luis Fonsi y Daddy Yankee quienes exijan respeto. “Sin embargo, la situación es complicada porque tendrían que ver que posiblemente no haya sido el presidente de esa nación (Venezuela) quien tomó la decisión de usar la obra musical, pudo ser cualquier oficina cercana al mandatario y eso de entrada cambia cualquier demanda, porque tendrían que buscar el canal adecuado para llegar a un entendimiento”.

Cantoral Zucchi indicó que los autores y compositores deben estar atentos a sus obras para defender sus derechos.