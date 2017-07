Espera Estado análisis de CONAVIM

Para saber si decreta alerta de género

Por: Mónica Miranda

Será hasta que se cumplan las 12 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), cuando el Gobierno del Estado pueda exigir que se decrete la alerta de género en Cajeme, informó Miguel Pompa Corella.

El secretario de Gobierno de Sonora dijo que están a la espera de que evalúen las acciones presentadas con base en las recomendaciones, y de no haber aspectos a corregir, se podría recurrir a la declaratoria de alerta por los múltiples feminicidios cometidos en Ciudad Obregón a la fecha.

“Estamos a la espera de que evalúen y vean la evidencia que hemos mandado, porque estamos cumpliendo no sólo con las 12 recomendaciones, sino que fuimos más allá y esperemos que en esta evaluación vean el trabajo que hemos hecho por parte del Gobierno”.

Entre las medidas que se tomaron en estas recomendaciones, señaló que están capacitaciones a ministerios públicos, especialización en materia de feminicidio, base de datos con la que no se contaba sobre casos de homicidios a mujeres y capacitación a los doctores de la Secretaría de Salud en situaciones de violación sexual.

Respecto a la declaratoria de emergencia por desastres naturales en Nogales, mencionó que no existen las condiciones para que se determine la solicitud de más recursos, ya que las afectaciones por las lluvias en ese Municipio no alcanzan la gravedad que requiere una declaratoria como esa.