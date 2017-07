Por: David Vázquez

En días pasados les decíamos que este sábado en el Hipódromo de Hermosillo habrá un eventazo de lujo, pues resulta que a dicho programa le cayó la cereza del pastel, pues El Supremo se medirá con El Barba Roja en 225 metros.

Este duelo será otro de los estelares del HH, donde el consentido de la cuadra Bamex se topará con Auna de las cartas fuertes de la percha Guadalupana de Altar.

FARMACIA SAN MARTÍN CABALLERO, donde encontrará todo para su caballo en medicamentos y accesorios. Cajeme y Jalisco. Tel: 413-02-47.

Carrera de pronósticos reservados, amigos carrereros, pues los dos alazanes han demostrado que les rinde el paso.

Sobre El Barba Roja se sabe que ganó por rumbos de Mexicali, mientras que El Supremo viene de un largo descanso, por lo que no sabemos si el receso le afectó o benefició a la hora de la verdad.

Lo que sí podemos asegurarle es que El Supremo es un caballo muy jugador, sobre todo que ha impuesto su condición de local.

ESPERADA TERCIA

Pasando a lo que nos presentará San Isidro este domingo, tenemos la tercia entre La Lady OXXO, La Chita y El Terco, amarre pactado a jugarse en las 300 varas donde veremos cual es mejor.

GNX HORSE. Nutracéuticos Especializados para caballos, suplementos vitamínicos y minerales. Encuéntrelos en la farmacia San Martín Caballero.

Según se ha dicho El Terco y La Lady OXXO correrán por el mismo lado, mientras que La Chita se irá sola por el carril contrario.

A pesar de que La Chita va sola los saurinos le dan su voto de confianza a La Lady OXXO y El Terco, pero Chuy Millán confía en que su yegua dará la sorpresa de la tarde.

Como antecedentes de estas bestias tenemos que El Terco viene de ganarle con facilidad a La Chita, carrera que se jugó en 215 metros donde el caballo de la cuadra San Judas Tadeo sacó la mejor parte al blanquear con facilidad a la yegua de los Rabicanos.

NAKED FISH… El mejor sport bar de la ciudad. Cuenta con sabrosos mariscos frescos y cocinados, además de deliciosos sushis, cortes finos y gran variedad de platillos. Allende esquina con Colima. Reservaciones 169-66-30.

Esa vez La Chita se alcanzó una de sus manos al salir de puertas, lo que provocó que la yegua no corriera como sabe hacerlo y por consiguiente El Terco llegó con amplia ventaja al cabresto.

Cabe mencionar que anteriormente habían jugado en 200 metros, donde El Terco dio cuenta de La Chita al sacarle paleta.

NATURALÍSSIMO… Ahí encontrará todo lo que busque para sus padecimientos como vitaminas, pomadas, tés, infusiones, energéticos, tratamientos hormonales, antioxidantes, viagras naturales, productos de belleza y muchas cosas más. California 337, entre Galeana y No Reelección.

Sobre La Lady OXXO podemos recordar que no pudo sacarle el pescuezo que le ofrecía a La Enamoradita en los 225 metros, pues al cruzar el cabresto solamente hubo diferencia de poros.

Se decía que estas yeguas volverían a jugar, solo que ambas salieron con dolores en sus manos y se fueron al descanso.

De hecho La Enamoradita sigue parada, pero no descartamos que para el mes de septiembre u octubre ya esté de regreso a la jugada.

Hasta el momento los saurinos le dan su voto de confianza a La Lady OXXO, tanto que sus seguidores se han animado a dejar a los dos en las apuestas; en tanto que otros sabiondos le van a El Terco en contra de La Chita, dando ventaja el caballo en dinero.

GASOLINERA NÁINARI… Si busca litro exacto en su gasolina, vaya a California y Náinari donde le despacharán litros completos. Una empresa más del Grupo Gómez.

Hasta mañana.