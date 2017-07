El nuevo Hospital y el espejo de Hermosillo

Por: Demian Duarte

Sí que se abrió la Caja de Pandora con el debate que se generó alrededor del nuevo Hospital General de Especialidades anunciado por la gobernadora Claudia Pavlovich hace un mes para ubicarse en Hermosillo y la oposición de un grupo de “familias bien” de la capital, que viven el llamado Sector Colosio Poniente, de oponerse al que será uno de los proyectos tope de infraestructura y desarrollo de este Gobierno, por el hecho de que temen por la plusvalía de sus colonias y residencias.

Y la abrió porque es un debate que expone las heridas de una sociedad en donde la desigualdad social y económica persisten como la marca de la casa, entre unos que tienen mucho, otros que aspiran a ser como ellos y una enorme masa de personas que todo lo quieren es la oportunidad de vivir tranquilos.

Pero también porque hablar de las “pequeñas fallas” de nuestra sociedad, es poner al habitante de la capital al espejo y mostrarle sus defectos, lo que hace de una comunidad que quiere ir adelante, estar atrás y lucir su fealdad.

Es conocido de todos los que vivimos en esta ciudad que Hermosillo tiene muchos atrasos, que nos falta infraestructura, que nos falta drenaje, que falta de pavimentar muchas colonias del sur y del norte, que la infraestructura vial es insuficiente para la enorme carga vehicular y el crecimiento de una capital que está llegando al millón de habitantes, que hay pobreza, que hay drogadicción y que hay delincuencia, que a últimas fechas se ha manifestado como esa turba de macheteros que parecía amenazar la inseguridad.

Vamos, para ser una ciudad capital a Hermosillo hasta focos le faltan (aunque últimamente la concesión “Construlita” alumbra sectores por aquí y por allá, pero esa es otra narrativa) y le faltan servicios, lugares de entretenimiento y diversión familiar, parques, áreas verdes y tantas cosas, somos una ciudad con habitantes que disfrutan mucho mirar hacia el norte y pensar que viven en Tucson (el norte de Tucson de preferencia) y que gozan de ir a sus centros comerciales, tanto que muchos solamente conocen eso.

El detalle es que a Hermosillo le falta un largo trecho resolviendo sus problemas para siquiera parecerse a esa ciudad del sur de Arizona, que curiosamente al igual que Hermosillo está llegando al millón de habitantes.

Mire, que tan atrasada estará la capital de Sonora que le faltan servicios médicos y hospitales… Exacto, y ahora que se trata de resolver un problema esencial, que es el acceso a la salud viene a resultar que un grupo de personas, algunos privilegiados por su posición económica, otros no tanto, pero que son sus vecinos y que deben trabajar y esforzarse mucho trabajando en el Gobierno o en el sector privado, siquiera por parecerse un poquito y gozar de las mismas condiciones.

Es verdad el sector Colosio Poniente es habitado por ejemplo por muchos de los ex funcionarios de mediano a alto nivel que dejaron los puestos que ostentaron durante el Gobierno de Guillermo Padrés y que gracias a ese momento de “bonanza” pudieron hacerse de sus casas, que ahora mantienen con mucho esfuerzo.

También es verdad que otros muchos del Gobierno de Claudia Pavlovich comienzan a habitar la zona, ayudados por sus ingresos de medio y alto nivel en la administración pública.

Y por supuesto el sector es poblado por muchos pequeños empresarios, mucha gente de la cultura del esfuerzo, que trabaja duro y se la juega día con día, y es interesante porque puedo apostar que el 90% de quienes vivimos en el Colosio Poniente, como ahora se le llama rumbosamente, venimos de otros barrios de condición mucho más modesta, o de otras ciudades y que gracias a nuestro trabajo hemos buscado condiciones de vida mejores.

Ahí es donde me pregunto qué es entonces lo que le pasa a un pequeño sector de nuestra comunidad, que sin conocer el proyecto del nuevo hospital, en el que se invertirán 1 mil millones de pesos y que representa desarrollo y mejora en la calidad de vida, ahora les da por pensar lo contrario. Es interesante porque yo vi de frente y a los ojos a la gobernadora Claudia Pavlovich cuando hizo el anuncio de lo que se supone son de las mejores noticias, y aprecié en ella una mezcla de emoción, alegría y ganas de llorar, por el logro alcanzado.

Me han preguntado por qué si vivo en el Colosio Poniente, estoy a favor del hospital y a quien lo ha hecho le he respondido que mi enfoque como observador de la economía de nuestro Estado, es precisamente desarrollista, y aprecio en la infraestructura oportunidades de crecer y salir adelante. Por eso no comparto el negativismo de quienes se oponen y opino que están mal informados, cuando no están siendo manipulados.

Comienza a correr una idea de reubicar el proyecto a donde está el Estadio Héctor Espino por darle gusto a unos pocos, cuando la ubicación propuesta tiene la ubicación ideal, cuenta con el uso del suelo adecuado y además complementa a un sector que carece de servicios médicos, y no veo que sea el caso, de hecho demoler el viejo estadio podría costar otros 200 millones de pesos, recursos que actualmente no se tienen, pero debo reconocer que es una buena propuesta, aunque quizá a los vecinos de la Pimentel tampoco les guste.

Lo que me queda claro es que quienes han decido oponerse al Hospital en su “exclusivo sector”, no conocen el proyecto, no tienen idea de sus alcances ni como se integrarán áreas de estacionamiento, espacios para comida, albergues para los familiares de los enfermos o cómo se busca integrar a partir de ese enfoque un plan integral de transporte.

Y creo que ahí la responsabilidad sí es del Gobierno estatal, que no ha comunicado con claridad esos detalles y ha permitido que algunas personas pasen de la confusión al enojo. Creo que al doctor Gilberto Ungson terminando las vacaciones del sector oficial le esperan duras jornadas en este tema, lo mismo que al responsable de la gobernabilidad interna, el secretario Miguel Pompa, que tiene que lograr acuerdos y diálogo.

Lo peor es que comienza a correr por los rincones la historia de que como el terreno donde se ubicará el proyecto (es decir el polígono Colosio-Quintero Arce) es propiedad del Gobierno estatal, hay algún listo que alimenta el conflicto con los vecinos para que al Gobierno de Claudia Pavlovich le dé por mover la construcción a otro terreno y así obtener grandes ganancias de la confusión creada y de la sensibilidad de la jefa del Gobierno estatal.

No me atrevo a afirmarlo, tampoco a negarlo, sin embargo es importante decir que en política los espacios vacíos tienden a llenarse y no precisamente de buenas intenciones.Cierro esta entrega repitiendo una frase que me sigue sonando en la mente, no sé quien será el autor, pero dice: Es más fácil engañar a alguien, que convencerlo de que están siendo engañado y por lo tanto utilizado.

El tema no termina aquí… Apenas comienza.

