Por: Joel Luna

El día de ayer recibimos la grata visita de nuestro amigo Boby Ramos, haciendo unos comentarios de sus adorados Yaquis y de paso nos cobró el desayuno del sábado pasado, con lo que puedan cooperar nos dijo.

Un llamado al Kilochas para que arregle ese asunto.

Ya se habla de reunión del presidente de la Mex Pac con Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, esa junta va a arrojar buenas cosas para la Mex Pac, no es posible que la Mexicana de Verano se haga los que manejan el beisbol en México, deben estar conscientes que el mejor beisbol de México se juega por estas latitudes y la señal inequívoca es los éxitos que se tienen en series del Caribe, jamás el beisbol de verano tendrá un torno exitoso como el del Caribe, por más que le busquen.

El “Chicharito” ya está en Inglaterra, el angelito va a ganar lo equivalente a un millón de pesos semanales, vaya sueldo del jovencito, su futuro está asegurado.

Lo que no podrá usar es el 14 que tiene en su espalda desde que llegó a Europa.

Por primera vez desde que juega en Europa no participará en Champions.

Bueno, ya para cerrar el tema, Juan Carlos Osorio, sin duda el tipo se tiene que ir, ¿quién lo trajo? Que dé la cara y que le pida el timón, el tipo ya no puede seguir burlándose del futbol mexicano, para los que se apasionan en la Selección Mexicana y lo ven como tema de seguridad nacional, señores, hay otros deportes; ya basta con Osorio.

Ayer escuché por minutos el análisis de Francisco García y Pablo Santini, la verdad que se antoja sentarse a ver a este par alegando con un cafecito con galletas y de vez en cuando opinar, para que se ponga mejor la discusión.

Por cierto, un saludo y un abrazo con un beso a nuestra amiga Ericka Tamaura por su concepto sobre un servidor, hasta donde ande la vaga de la Tamaura va el saludo.

Donde ya huele a beisbol es en el Pacífico, en septiembre arrancan los entrenamientos, todas las escuadras de estas latitudes haciendo a un lado el tema Liga Mexicana de Beisbol, se preparan para encarar un torneo más y máxime que hay Serie del Caribe en casa, hablando de Guadalajara.

Ayer nos comentaban de varios cambios que se cocinan en el club de casa, que falta ver si se realizan, es más, hasta de un despido en la directiva, que si cumple será todo un éxito para el equipo local, pero repito, falta ver si se concretó o hay algo de cierto en eso.